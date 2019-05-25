Футбол

Азар выставил ультиматум «Челси»Газета.Ru 06:51

Контракт футболиста с лондонским клубом истекает в конце июня 2020 года. В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 51 матч в составе "Челси", забив при этом 19 мячей и отдав 16 результативных передач. Ранее сообщалось, что "Челси" просит у "Реала" £130 млн за Азара.
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Азар выставил ультиматум «Челси»

Газета.Ru06:51

«Реал» готовит новое предложение по Азару, «Челси» требует за игрока € 150 млн

Чемпионат03:05

«Челси» требует за Азара 130 миллионов, «Реал» готов заплатить 88

Советский спорт04:12

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Матч ТВ04:24

СМИ: Азар выдвинул ультиматум «Челси»: речь о сроках трансфера в «Реал»

Спорт-Экспресс05:44

Стала известна сумма, которую «Реал» готов потратить на Азара

Sport.ru06:30

Mirror: Азар хочет перейти в «Реал» до 8 июня

Бомбардир.ру03:39
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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