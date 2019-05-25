Футбол
Азар выставил ультиматум «Челси»Газета.Ru 06:51
Контракт футболиста с лондонским клубом истекает в конце июня 2020 года. В текущем сезоне 28-летний бельгиец провел 51 матч в составе "Челси", забив при этом 19 мячей и отдав 16 результативных передач. Ранее сообщалось, что "Челси" просит у "Реала" £130 млн за Азара.
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