Футбол

Азар выбрал номер Роналду в «Реале»МК-Спорт 13:19

Азар перешел в "Реал" из "Челси". Сумма трансфера составила около 100 млн евро. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.
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Азар будет выступать в «Реале» под седьмым номером

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Азар забрал номер Роналду в «Реале»

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Азар забрал номер Роналду в «Реале»

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Азар во второй раз сменил игровой номер в «Реале»

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Азар получил в «Реале» номер Роналду

Чемпионат11:14

Азар взял в «Реале» седьмой номер, под которым выступал Роналду

Спорт-Экспресс11:04

«Реал» указал, что Азар будет играть под 7-м номером. Хамес внесен в заявку под 16-м

Sports.ru10:41
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Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло

В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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