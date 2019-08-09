Футбол
Азар выбрал номер Роналду в «Реале»МК-Спорт 13:19
Азар перешел в "Реал" из "Челси". Сумма трансфера составила около 100 млн евро. Соглашение между сторонами рассчитано на пять лет.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛ
«Ливерпуль» одержал победу над «Норвичем» в матче 1-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 16:56
Политика
Лидер движения против рабства Олег Мельников пропал в Сирии
Лидер движения против рабства "Альтернатива" Олег Мельников пропал без вести в ходе поездки в Сирию.
Обновлено в 09:43
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного УФСИН, в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более 10 регионов России.
Обновлено в 06:11
Транспорт
Строители прокомментировали появление поездов на Крымском мосту
Строители, комментируя появление в сети кадров с поездами на Крымском мосту, заявили, что технологические поезда ходят по сооружению с прошлого года, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:08
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено в 08:59
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Политика
МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020
Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, что вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 13:59
Общество
Взрыв башни атомной станции попал на видео
Закрытие последних атомных станций намечено на 2022 год. По плану, к 2050 году Германия должна производить 80 процентов энергии из ВИЭ.
Обновлено в 13:49
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Хоккей
Сборная России вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки
Сборная России по хоккею пробилась в финал Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:52
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено в 08:11
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири сократилась на 1,2 млн га
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке удалось сократить более чем на 1,2 млн га.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Технологии
Apple запустила аналитический сервис для музыкантов
Apple Music объявила, что ее аналитическая платформа для музыкантов под названием Apple Music for Artists вышла из бета-версии и доступна для всех.
Обновлено в 11:14
Общество
Кейт Миддлтон впервые оголила ноги на публике
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
Обновлено в 05:50
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Единоборства
Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии
Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Люксембурге шесть человек пострадали от смерча
Шесть человек пострадали в результате смерча, который пронесся в пятницу вечером над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией, сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, сообщили местные СМИ и пожарная служба.
Обновлено в 15:55
Транспорт
В Москве часть Некрасовской линии метро закрыли из-за дождя
Часть Некрасовской линии московского метро закрыта из-за дождя, сообщает Московский метрополитен на своей странице в Twitter.
Обновлено в 16:56
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42