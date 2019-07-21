Футбол
В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номеромМатч ТВ 03:59
Полузащитник «Реала» Эден Азар сыграл в футболке с номером 50 в матче с «Баварией» (1:3) в рамках Международного кубка чемпионов. Отмечается, что футболист выбрал этот номер в честь 50-летней годовщины высадки человека на Луну.
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Азар в первом матче за «Реал» сыграл в футболке с № 50 в честь годовщины высадки на Луну
Sport24.ruвчера в 23:23
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