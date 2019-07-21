Футбол
Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50Спорт-Экспресс вчера в 21:50
Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.
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Азар в первом матче за «Реал» сыграл в футболке с № 50 в честь годовщины высадки на Луну
Sport24.ruвчера в 23:23
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Футбол
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Расследование Ивана Голунова вышло 1 июля, а спустя десять дней Егор Мазараки, которому полностью или частично принадлежали восемь компаний, начал от них избавляться.
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 15:00
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Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
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Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Происшествия
Демонстранты в Гонконге окружили офис центральных властей КНР
Группы антиправительственных демонстрантов в Гонконге, отколовшиеся от основного маршрута шествия, приблизились в воскресенье вечером к офису центральных властей КНР в этом специальном административном районе.
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Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Фото секретного американского танка появились в Сети
Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Российский фонд пояснил, почему не афишировал инцидент в Ливии
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Игры
EA начала рассылку приглашений в альфа-тест таинственной игры
Тайна, покрытая мраком Пользователи PlayStation 4 и Xbox One начали получать письма-приглашения на закрытый альфа-тест игры под кодовым названием Picnic.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17