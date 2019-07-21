Футбол

Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50Спорт-Экспресс вчера в 21:50

Напомним, новичок мадридской команды до сих пор не определился с игровым номером, под которым будет играть в новом сезоне.
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В первом матче за «Реал» Азар сыграл под необычным номером

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Азар в дебютном матче за «Реал» играл под номером 50

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