Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUАзар стал лучшим игроком Лиги Европы прошлого сезона

В Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2019/20, на которой был объявлен лучший игрок турнира по итогам прошедшего сезона. Им стал полузащитник Эден Азар, выступавший в сезоне-2018/19 в «Челси» и сейчас перебравшийся в «Реал». «Челси» стал победителем Лиги Европы в прошлом сезоне.
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Азар признан лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне

Советский спорт07:24

Азар — лучший игрок Лиги Европы-2018/19

Спорт-Экспресс07:11

Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА

ТАСС07:09

Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19

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Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19

Чемпионат07:15

Эден Азар — лучший игрок Лиги Европы — 2018/19

Sport24.ru07:07

🏆Азар признан лучшим игроком Лиги Европы

Sports.ru07:05
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