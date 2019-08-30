Футбол
Sportbox.RUАзар стал лучшим игроком Лиги Европы прошлого сезона
В Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2019/20, на которой был объявлен лучший игрок турнира по итогам прошедшего сезона. Им стал полузащитник Эден Азар, выступавший в сезоне-2018/19 в «Челси» и сейчас перебравшийся в «Реал». «Челси» стал победителем Лиги Европы в прошлом сезоне.
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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов.
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Специалисты по безопасности в компании Google раскрыли беспрецедентную массовую атаку хакеров на iPhone.
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Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
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