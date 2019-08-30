В Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги Европы-2019/20, на которой был объявлен лучший игрок турнира по итогам прошедшего сезона. Им стал полузащитник Эден Азар, выступавший в сезоне-2018/19 в «Челси» и сейчас перебравшийся в «Реал». «Челси» стал победителем Лиги Европы в прошлом сезоне.

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