Футбол
Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»Советский спорт вчера в 16:03
Полузащитник Челси Эден Азар летом может перебраться в мадридский Реал, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
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Азар согласовал контракт с «Реалом». Известны стоимость трансфера и зарплата игрока
Спорт день за днемвчера в 16:09
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В Большом театре вручили премии «Золотая маска»
Торжественная церемония награждения театральными премиями "Золотая маска", которая проходит в среду в Большом театре, завершилась вручением награды "За выдающийся вклад в развитие театра" известному британскому режиссеру Деклану Доннеллану.
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Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве
Бывший губернатор Хабаровского края и полномочный представитель в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев был задержан сотрудниками главного следственного управления СКР 28 марта в Москве.
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С сегодняшнего дня участники программы "Дальневосточный гектар", построившие на земле дом, могут досрочно оформить участок в собственность - до истечения пятилетнего срока безвозмездного пользования.
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Культура
Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова
Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.
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Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
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Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
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Адвокат сообщил об обстоятельствах задержания Абызова
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YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя
YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:53
Политика
Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit
Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
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Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
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Умер космонавт Валерий Быковский
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Футбол
Экс-форвард «Астон Виллы» Агбонлахор завершил карьеру в 32 года
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
США с союзниками по НАТО готовят новые меры против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 02:31
Политика
Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний назвали Samsung Galaxy S10 лучшим смартфоном по итогам совместного исследования.
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Названа средняя зарплата башкирских врачей после скандала в роддоме
В Башкирии, где разгорелся скандал вокруг зарплат сотрудников роддома в Салавате, врачи могут заработать до 65 600 рублей.
Обновлено в 03:41
Спорт
Траньков отказался тренировать пару фигуристов Тарасовой и Морозова
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков больше не будет тренировать российскую пару фигуристов Евгения Тарасова / Владимир Морозов, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 03:22
Происшествия
Директора сменили в школе Приморья, где родители устроили самосуд
Нового исполняющего обязанности директора назначили в приморской школе, где родители устроили самосуд над школьником.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю
Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
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Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
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Плоскоземельщики отправятся в Антарктику на поиски «края» планеты
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Происшествия
В Москве задержали педофила, который 7 лет насиловал школьницу
Пятидесятитрехлетний столичный житель, который на протяжении 7 лет насиловал несовершеннолетнюю девочку, задержан в Москве, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:33
Экономика
«Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком
Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».
Обновлено в 01:00
Наука
Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг
Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.
Обновлено вчера в 10:34
Здоровье
Россияне в 2018 году превысили норму потребления сахара в два раза
Граждане России в 2018 году употребили сахара в два раза больше установленных Минздравом норм. Эти данные приводит пресс–служба Минсельхоза.
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Авто
Немецкие СМИ предсказали успех Lada 4x4 Vision в Европе
Российский внедорожник Lada 4x4 Vision, обладающий "своеобразным" дизайном, может стать популярным на европейском рынке при единственном условии — если новинка будет стоить так же, как её предшественник "Нива".
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