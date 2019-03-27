Футбол

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»Советский спорт вчера в 16:03

Полузащитник Челси Эден Азар летом может перебраться в мадридский Реал, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.
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Азар согласовал условия контракта с «Реалом»

Газета.Ruвчера в 16:28

Эден Азар договорился с «Реалом» об условиях личного контракта

Вести.Ruвчера в 16:14

СМИ: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Sportbox.RUвчера в 16:06

СМИ: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Матч ТВвчера в 16:06

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Советский спортвчера в 16:03

Источник: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 15:24

Азар согласовал контракт с «Реалом». Известны стоимость трансфера и зарплата игрока

Спорт день за днемвчера в 16:09
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YouTube удалил новые видеозаписи журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.
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Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
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Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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