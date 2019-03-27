Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»Советский спорт вчера в 16:03

Полузащитник Челси Эден Азар летом может перебраться в мадридский Реал, сообщает Tuttomercatoweb. По информации издания, 28-летний вингер уже согласовал с испанской командойусловия личного контракта, по которому он будет получать порядка 15 миллионов евро в год без учета бонусов.

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