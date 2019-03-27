Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Матч ТВ 02:12

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Политика За Абызова поручились Чубайс, Дворкович, Волошин и Тимакова В Басманном суде столицы продолжается заседание по делу бывшего федерального министра Михаила Абызова.

Политика Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Происшествия Более 30 человек погибли в результате ДТП в Гватемале По меньшей мере 32 человека, включая детей, погибли в результате аварии в западной части Гватемалы.

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Хоккей «Даллас» обыграл «Калгари», Радулов забросил шайбу «Калгари» на своем льду провел матч с «Далласом» в регулярном чемпионате НХЛ.

Армия и оружие Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".

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