Футбол
Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Матч ТВ 02:12
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
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Азар согласовал контракт с «Реалом». Известны стоимость трансфера и зарплата игрока
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