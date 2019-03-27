Футбол

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»Матч ТВ 02:12

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа сказал, что хотел бы видеть полузащитника «Челси» Эдена Азара в мадридской команде.
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Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Sportbox.RU02:12

Куртуа хочет видеть Азара в «Реале»

Матч ТВ02:12

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

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Бесплатный Wi-Fi стал доступен еще в 55 московских библиотеках с начала 2019 года.
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Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС в Венесуэле

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Мальчик гулял в парке вместе с мамой, когда заметил в воде залива собаку, которая пыталась выбраться на лед.
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В Басманном суде столицы продолжается заседание по делу бывшего федерального министра Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

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Обновлено в 01:58
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Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах

Обновлено 26 марта в 12:46
Происшествия

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По меньшей мере 32 человека, включая детей, погибли в результате аварии в западной части Гватемалы.
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Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
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Матчем между ЦСКА и СКА стартуют полуфинальные серии плей-офф КХЛ

Матчем между московским ЦСКА и петербургским СКА начнутся полуфинальные серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 17:20
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Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия

При крушении вертолета Ми-8 в Казахстане погибли 13 военных

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Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Баскетбол

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Индиану»

"Оклахома-Сити" на своем паркете выиграла у "Индианы" в матче регулярного чемпионата НБА (107:99).
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Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна «убраться из Венесуэлы».
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Депутаты Владивостока избрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Инаугурация нового главы состоится 5 апреля.
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«Даллас» обыграл «Калгари», Радулов забросил шайбу

«Калгари» на своем льду провел матч с «Далласом» в регулярном чемпионате НХЛ.
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Появилось видео последствий удара Израиля по Алеппо

В сети появилась видеозапись последствий авиаудара Израиля по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:41
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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