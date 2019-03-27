Футбол

Азар согласовал контракт с «Реалом»Soccer.ru вчера в 18:38

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар достиг принципиального соглашения по контракту с "Реалом", информирует источник. Сообщается, что отец Азара и другие представители 28-летнего бельгийца согласовали с мадридским клубом контракт с ежегодным окладом в 15 млн евро.
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Азар согласовал условия контракта с «Реалом»

Газета.Ruвчера в 16:28

Эден Азар договорился с «Реалом» об условиях личного контракта

Вести.Ruвчера в 16:14

СМИ: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Sportbox.RUвчера в 16:06

СМИ: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Матч ТВвчера в 16:06

Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Советский спортвчера в 16:03

Источник: Азар согласовал условия личного контракта с «Реалом»

Чемпионатвчера в 15:24

Азар согласовал контракт с «Реалом». Известны стоимость трансфера и зарплата игрока

Спорт день за днемвчера в 16:09
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Политика

Названа дата третьего голосования британского парламента по Brexit

Правительство Великобритании назвало дату проведения третьего по счету голосования парламента страны по сделке о Brexit.
Обновлено в 08:33
Здоровье

Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц

Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Экс-полицейский подал в суд на ТНТ из-за сцены секса с пистолетом

Бывший петербургский полицейский Вячеслав Кобец подал в суд на компанию "ТНТ-Телесеть" из-за сцены секса с применением пистолета в сериале "Мертвое озеро".
Обновлено в 06:46
Транспорт

«Шереметьево» вводит обслуживание по электронным посадочным талонам

В международном аэропорту «Шереметьево» с 4 апреля вводится обслуживание по электронным посадочным талонам.
Обновлено вчера в 23:52
Культура

Новый мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»

Обновлено вчера в 04:38
Авто

Владелец Kia Sorento отсудил у официального дилера более 7 млн рублей

Житель Курганской области смог отсудить у официального дилера Kia более 7 млн рублей за купленный в 2015 году Kia Sorento.
Обновлено в 01:53
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено в 03:14
Авто

Nissan представил новую модель продаж автомобилей – City Hub

Сегодня, 28 марта, компания Nissan представила свой новый революционный по своей сути проект – Nissan City Hub.
Обновлено в 08:54
Политика

«Би-би-си» заплатит Порошенко за статью о платной встрече с Трампом

В материале «Би-би-си» за май 2018 года говорилось, что за организацию этих переговоров бывшему адвокату Трампа Майклу Коэну выплатили 400 тысяч долларов.
Обновлено в 08:28
Футбол

Алексей Миранчук: «Баринов — молодец. Не поддался на провокацию болельщика»

После общения с болельщиками Миранчук в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о борьбе за чемпионство, конкуренции с братом, ответил Погребняку и встал на защиту Баринова.
Обновлено в 04:00
Политика

СК подтвердил задержание бывшего губернатора Хабаровского края

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан, подтвердили в СК РФ.
Обновлено в 08:37
Происшествия

В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Хоккей

«СКА» и «ЦСКА» откроют полуфинальные серии Кубка Гагарина

Обновлено в 04:32
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Армия и оружие

ВСУ сообщили о пересечении городской черты Горловки

В свою очередь, власти Горловки опровергли сообщения ВСУ о пересечении ими границ города.
Обновлено в 08:03
Экономика

En+ объяснила отказ от дивидендов «беспрецедентными вызовами»

«Из-за беспрецедентных вызовов, с которыми компания столкнулась в 2018 году, совет директоров принял взвешенное решение не рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2018 финансового года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента

Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.
Обновлено в 07:50
Общество

Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах

Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России

В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.
Обновлено в 07:32
Общество

Почему мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, согласно которому в 2019 году будет запрещено привлекать к некоторым видам работ иностранных граждан, имеющих соответствующие патенты.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие

Венесуэла опровергла участие российских военных в боевых операциях

Военный атташе посольства Венесуэлы в Москве Хосе Рафаэль Торреальба Перес заявил, что прибывшие в боливарианскую республику российские военные не будут принимать участие в боевых операциях, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:33
Кино

Том Уэйтс и Игги Поп снимутся в новой картине Джима Джармуша

Обновлено в 03:53
Политика

Опубликован финальный рейтинг кандидатов в президенты Украины

Заключительный перед выборами рейтинг обнародовала социологическая группа "Рейтинг". Исследование было проведено 22-27 марта.
Обновлено в 08:43
Экономика

«Севергрупп» Мордашова интересуется покупкой торговой сети «Лента»

Инвестиционная компания Алексея Мордашова «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника на рынке.
Обновлено вчера в 02:49
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Футбол

Самедов спрогнозировал будущее Кокорина и Мамаева

Обновлено в 07:51
Технологии

В Петербурге откроется кофейня с искусственным интеллектом

ИА «Ореанда-Новости» В апреле в Петербурге будет открыта первая в России кофейня, в работе которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:48
Театры

Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером

Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.
Обновлено в 04:11
Политика

Китай намерен строить новые порты в Италии

В рамках проекта «Один пояс — один путь» Китай намерен совместно с Италией строить морские порты в северной части Апеннинского полуострова, сообщили в четверг, 28 марта, в министерстве торговли КНР, передает информагентство ANSA.
Обновлено в 07:54
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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