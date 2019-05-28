Футбол
Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»RT на русском 02:07
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки
Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье
В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес
Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели
Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда
Обновлено в 04:02
Политика
Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове
Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»
«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол
Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии, сообщает Goal.com.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми
Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 08:47
Политика
В Косово полиция задержала гражданина России
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Силовики предотвратили теракт в Астраханской области
Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области, сообщил руководитель следственного управления СК России по области Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора области Сергеем Морозовым.
Обновлено в 02:42
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Общество
Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента
Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Культура
Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»
Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Футбол
В Испании несколько человек задержаны за организацию договорных футбольных матчей
Речь идет о членах преступной группировки, - сообщает газета "Эль Мундо".
Обновлено в 04:31
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Политика
Роскосмос и РАН разработали концепцию сверхтяжелой ракеты
Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
Обновлено в 05:06
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03