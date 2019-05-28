Футбол

Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»RT на русском 02:07

Челси — Арсенал
завтра
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.
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Подробнее о событии

Азар исключил вероятность выступления за другую английскую команду

Спорт-Экспресс03:29

Азар: победа в Лиге Европы будет идеальным прощанием с «Челси»

Чемпионат00:46

Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»

RT на русском02:07

Эден Азар: «Победа в Лиге Европы стала бы хорошим прощанием с „Челси“»

Матч ТВ01:40

Эден Азар: «Победа в Лиге Европы стала бы хорошим прощанием с „Челси“»

Sportbox.RU01:40

Азар назвал победу в финале Лиги Европы идеальным вариантом попрощаться с «Челси»

Sport24.ru01:33

Азар: победа в Лиге Европы будет для меня идеальным прощанием

Газета.Ru02:33
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки

Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Шоу-бизнес

Малышева прокомментировала снимок Валерии с незнакомцем в постели

Голова певицы лежит практически на коленях одетого в черное мужчины. Лицо загадочного человека закрывают карты Таро.
Обновлено в 01:50
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Экономика

Подсчитан ущерб от космических аварий России

Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Разработчик «Авангарда» получил звание Героя Труда

Обновлено в 04:02
Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Полиция устроила облаву на томского «вора в законе»

«В ходе расследования установлено, что житель Томска, находясь на территории города и области, имея статус «вора в законе» и сферу своего преступного влияния на территории региона, занимал высшее положение в преступной иерархии области», — говорится в сообщении УМВД РФ по Томской области.
Обновлено в 03:40
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Футбол

Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар лишился капитанской повязки в сборной Бразилии, сообщает Goal.com.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Появилось видео падения крана на жилые дома в Перми

Один из очевидцев падения строительного крана на жилые дома, которое произошло вчера в Перми на улице Решетникова, 17, успел заснять инцидент на видео и разместил ролик в социальной сети.
Обновлено в 01:40
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Японии неизвестный с ножом напал на школьников

Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено вчера в 19:44
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлён удар молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником ГЛОНАСС-М при старте с космодрома Плесецк.
Обновлено вчера в 08:47
Политика

В Косово полиция задержала гражданина России

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Силовики предотвратили теракт в Астраханской области

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили террористический акт на территории Астраханской области, сообщил руководитель следственного управления СК России по области Ибрагим Могушков на встрече с врио губернатора области Сергеем Морозовым.
Обновлено в 02:42
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Культура

Якубович рассказал о секретах «Поля чудес»

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович заявил, что никогда не смотрел ее по телевизору и не понимает, как шоу продолжает выходить в эфир на протяжении многих лет.
Обновлено в 02:06
Футбол

В Испании несколько человек задержаны за организацию договорных футбольных матчей

Речь идет о членах преступной группировки, - сообщает газета "Эль Мундо".
Обновлено в 04:31
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Политика

Роскосмос и РАН разработали концепцию сверхтяжелой ракеты

Госкорпорация Роскосмос и Российская академия наук (РАН) разработали концепцию Федеральной целевой программы (ФЦП) до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты.
Обновлено в 05:06
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
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