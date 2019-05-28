Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»RT на русском 02:07

Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар допустил, что финал Лиги Европы с «Арсеналом» может стать его последним матчем за клуб.

Азар считает победу в Лиге Европы идеальным прощанием с «Челси»

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