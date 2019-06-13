Футбол

Азар прошёл медобследование в «Реале»RT на русском 13:22

Бельгийский футболист Эден Азар успешно прошёл медицинское обследование в преддверии подписания контракта с мадридским «Реалом». Как сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Реала», 13 июня Азар успешно прошёл медицинское обследование перед переходом в стан королевского клуба.
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Азар представлен на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока «Реала»

Матч ТВ14:32

Азар привел в восторг болельщиков «Реала», поцеловав эмблему клуба

Sport24.ru14:47

«Реал» представил Азара

Sports.ru14:13

Роберто Карлос: «Азар пришел в „Реал“, чтобы выиграть всё»

Soccer.ru11:39

Перес: давно хотел сказать эти слова: «Эден Азар — игрок „Реала“»

Чемпионат14:25

"Мы хотим Мбаппе!". Болельщики "Реала" требуют новый трансфер на презентации Азара

Спорт-Экспресс14:38

Эден Азар: С детства мечтал играть в «Реале»

Советский спорт14:37
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Происшествия

Сын бывшего вратаря сборной России убил свою мать

Обновлено в 14:39
Наука

Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток

Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Подмосковье мотоциклист сбил мальчика на велосипеде

В Московской области произошла авария с участием мотоциклиста и подростка на велосипеде, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Обновлено в 14:11
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Экономика

Вице-премьер Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Авто

Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e

Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Общество

Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов

IT-специалист провел экспертизу и оценил свой ущерб следующим образом: с российской фирмы он хотел взыскать более 8 миллионов рублей за удаление информации об авторском праве и еще 17,9 миллионов за нарушение исключительных прав на программу.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Мамаев назвал происходящие в суде позором

Обновлено в 08:15
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

У вратаря сборной России Лунева нашли судимость

Вратарь сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев, который вчера устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково, ранее уже был судим, сообщает РЕН ТВ. в 2008 году он был задержан при попытке украсть куртку в торговом павильоне на рынке в Москве.
Обновлено в 13:46
Энергетика

В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Общество

Россиян разозлил эфир Малышевой «Откуда берутся кретины» о детях-аутистах

Телеведущая Елена Малышева вновь оказалась в центре скандала после того, как в программе о детях-аутистах предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес

Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»

Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Технологии

Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Авто

Kia показала новый кроссовер для России

Компания Kia опубликовала второе тизерное видео, на котором можно рассмотреть некоторые особенности облика нового бюджетного паркетника Kia Seltos.
Обновлено в 12:04
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Происшествия

ДТП с автобусом в Новой Москве спровоцировал водитель «Лады»

Обновлено в 10:48
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Политика

Медведев назначил нового директора Курчатовского института

Назначить Благова Александра Евгеньевича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“» сроком на пять лет, — сказано в сообщении.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии

За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Хоккей

Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Гаджеты

Xiaomi Mijia Smart Door Lock: «умный» дверной замок с поддержкой NFC

Обновлено в 10:06
Здоровье

Диетологи рассказали, кому не стоит есть черешню

Регулярное употребление черешни позволит избавиться от проблем с сердцем и сосудами, так как эта ягода имеет высокий тонизирующий эффект, а также благотворно влияет на иммунную систему.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Лёвен, имеющий российское гражданство, стал игроком «Герты»

Обновлено в 14:03
Финансы

Минтруд предложил повысить оклады госслужащих на 4,3%

Минтруд России предложил с 1 октября повысить оклады федеральных госслужащих на 4,3%. Соответствующий проект указа президента РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 12:05
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

На сайте правовой информации появился указ президента России Владимира Путина, которым он с 1 октября этого года повышает зарплаты судьям в 1,043 раза.
Обновлено в 14:19
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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