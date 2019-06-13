Футбол
Азар обратился к болельщикам после презентацииГазета.Ru 21:05
Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар выразил слова благодарности болельщикам клуба за теплый прием во время презентации, передает "Советский спорт".
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Политолог ВШЭ, изучавшая сторонников Навального, сообщила об увольнении из-за давления
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В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
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Финансы
Фондовый рынок США торгуется на положительной территории
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на фоне ожиданий смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США денежно-кредитной политики.
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Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
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Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
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Обновлено в 20:34
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
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Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
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Происшествия
В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка
В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
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Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов
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Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
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На Сахалине поймали браконьеров с реликтовой рыбой
Обновлено в 11:37
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
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Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
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О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
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Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
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Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
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