Футбол

Азар обратился к болельщикам после презентацииГазета.Ru 21:05

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар выразил слова благодарности болельщикам клуба за теплый прием во время презентации, передает "Советский спорт".
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Азар: Бензема сейчас — лучший центральный нападающий мира

Чемпионат17:28

«Спасибо за этот незабываемый день». Азар поблагодарил болельщиков «Реала» за прием

Sport24.ru20:57

Азар обратился к фанатам «Реала»

Матч ТВ19:54

Азар обратился к болельщикам после презентации

Газета.Ru21:05

На презентацию Азара пришли 50 тысяч зрителей. Это шестой результат в истории футбола

Sports.ru18:20

Азар после перехода в «Реал» собирается выиграть «Золотой мяч»

Спорт-Экспресс17:46

«Реал» потратил на новичков сотни миллионов. Но так и не стал непобедимым

Lenta.ruвчера в 17:02
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Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.
Обновлено в 14:28
Общество

Политолог ВШЭ, изучавшая сторонников Навального, сообщила об увольнении из-за давления

Сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ Елена Сироткина на своей странице в социальной сети Facebook сообщила об увольнении из-за давления со стороны проректора Валерии Касамары, которая участвует в выборах в Московскую городскую думу и, вероятно, будет соперничать с соратником оппозиционера Алексея Навального Ильей Яшиным.
Обновлено в 20:11
Транспорт

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом

В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Финансы

Фондовый рынок США торгуется на положительной территории

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» на фоне ожиданий смягчения Федеральной резервной системой (ФРС) США денежно-кредитной политики.
Обновлено в 10:46
Здоровье

Мать вовремя заметила покраснение на руке сына и спасла ему жизнь

Жительница острова Джерси Александра Радди спасла жизнь восьмилетнему сыну, обратив внимание на странное покраснение на руке ребенка.
Обновлено в 08:52
Экономика

ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов

Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 20:17
Происшествия

На одном из танкеров в Оманском заливе нашли неразорвавшуюся мину

Американские военные моряки обнаружили на корпусе пострадавшего в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous несработавшую мину.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Политика

Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня

Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.
Обновлено в 20:34
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне

Обновлено в 10:46
Происшествия

В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка

В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Наука

Российские ученые раскрыли тайну найденных на Камчатке алмазов

Российские ученые после проведения исследования раскрыли тайну необычных алмазов, найденных на Камчатке.
Обновлено в 10:09
Хоккей

Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.
Обновлено в 16:24
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Политика

Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова

Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:45
Происшествия

На Сахалине поймали браконьеров с реликтовой рыбой

Обновлено в 11:37
Политика

Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ

Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Футбол

«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»

Обновлено в 17:14
Общество

ГИБДД введёт новый тест для водителей на состояние опьянения

Госавтоинспекция планирует ввести новый экспресс-тест для проверки водителей на состояние наркотического опьянения.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес

CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес

Обновлено в 20:29
Политика

Новак заявил о готовности РФ возобновить поставки газа на Украину

Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам встречи с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефчовичем, передает ТАСС.
Обновлено в 12:40
Политика

Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины

Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено в 16:41
Футбол

Вратарь ФК «Уфа» забил гол в ворота сборной России

Голкипер футбольного клуба «Уфа» Алексей Чернов отметился вчера невероятным голом, который он забил в ворота сборной России для игроков младше 20 лет.
Обновлено вчера в 05:10
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Общество

Ветеран войны встретился с возлюбленной спустя 75 лет разлуки

Обновлено в 19:29
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем

Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено в 18:40
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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