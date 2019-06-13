Азар обратился к болельщикам после презентацииГазета.Ru 21:05

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар выразил слова благодарности болельщикам клуба за теплый прием во время презентации, передает "Советский спорт".

Азар обратился к болельщикам после презентации

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