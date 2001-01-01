Футбол
Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»Матч ТВ 13:10
Новобранец «Реала» Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией. Медобследование состоялось в мадридском госпитале Sanitas La Moraleja University. «Реал» оформил переход Азара на прошлой неделе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Путешествия
Бельгийский город Брюгге ограничивает туристический поток
Местная газета Het Nieuwsblad сообщает, что Брюгге больше не будет рекламировать или продвигать однодневные поездки в город.
Обновлено в 03:34
Футбол
Зе Луиш: «Готовлюсь к новой спортивной эпохе»
«Отпуск завершен, готовлюсь к новой спортивной эпохе», – написал форвард в инстаграме, причем комментарии к записи отключил.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково
Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания
На марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков, начались задержания, сообщили корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 05:29
Армия и оружие
ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков
ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Обновлено в 11:11
Политика
Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне
Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
«Суд апелляционной инстанции вынес новый приговор и уточнил, что действия подсудимых следует квалифицировать по пункту «а» части 1 статьи 213 УК», — отметил представитель Мосгорсуда.
Обновлено в 11:20
Хоккей
Рик Нэш станет помощником генерального менеджера «Коламбуса»
Известный нападающий Рик Нэш станет помощником генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнена, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Джим Черны.
Обновлено в 10:41
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
Обновлено в 08:17
Общество
В США на аукционе выставили письма Альберта Эйнштейна
Обновлено вчера в 11:51
Общество
Куклачев прокомментировал историю с подменой кота Алибасова
Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев прокомментировал подмену домашнего любимца продюсера Бари Алибасова кота Чучи.
Обновлено в 11:57
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено 11 июня в 10:43
Политика
Кремль прокомментировал идею о реформе МВД после дела Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею о реформах органов внутренних дел после дела журналиста Ивана Голунова, которого сначала обвинили в распространении наркотиков, а затем сняли претензии.
Обновлено в 11:27
Гаджеты
Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС
Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Политика
Росреестр не собирается менять название Киева
В Росреестре заявили, что не намерены изменять написание латиницей названия столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv".
Обновлено в 10:16
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Технологии
Медведев назначил директора Курчатовского института
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил директора Курчатовского института, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:08
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Политика
Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина
Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.
Обновлено в 12:50
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Гаджеты
Honor 20 от Huawei появится на российском рынке 21 июня
Обновлено в 09:30
Происшествия
Активист «Голоса» Удот останется под домашним арестом до середины лета
Химкинский городской суд Московской области до 16 июля продлил срок домашнего ареста члену совета движения "Голос" Роману Удоту по делу об угрозе убийством.
Обновлено в 12:42