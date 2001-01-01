Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»Матч ТВ 13:10

Новобранец «Реала» Эден Азар прибыл в Мадрид и успешно прошел медосмотр перед своей презентацией. Медобследование состоялось в мадридском госпитале Sanitas La Moraleja University. «Реал» оформил переход Азара на прошлой неделе.

Азар прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»

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