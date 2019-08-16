Футбол
Азар пропустит около месяца из-за травмыНева Спорт 10:06
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар не сыграет в первом туре чемпионата Испании. Из-за повреждения бедра футболист не сможет помочь своей команде. По информации Marca, Азар будет вынужден пропустить около месяца — три или четыре недели.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Футбол
«Спартак» предоставил бессрочное право прохода на игры экипажу А321
"Восхищаемся мужеством и профессионализмом членов экипажа", - говорится в комментарии ФК "Спартак".
Обновлено в 14:03
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Обновлено вчера в 12:20
Футбол
«Краснодар» собирается приобрести бывшего игрока «Барселоны»
По информации источника, в контракте игрока с «бешеными огурцами» прописаны отступные в размере 12 миллионов евро, и «Краснодар» готов заплатить требуемую сумму.
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено в 12:29
Технологии
Названы приложения, в которых россияне проводят больше всего времени
Второй в списке оказалась игра Homescapes. В этом приложении россияне проводят в среднем 41 минуту в сутки.
Обновлено в 07:38
Политика
Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Американец сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль
Находящийся в международном розыске гражданин США и Израиля Амос Дов Сильвер сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины, которые должны были передать его израильским правоохранительным органам в киевском аэропорту, сообщается на сайте прокуратуры украинской столицы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил экипаж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Здоровье
Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования
Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В крови отравившихся маслом в Ульяновской области нашли крысиный яд
В крови жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом, обнаружили кумарин, крысиный яд.
Обновлено в 12:55
Общество
Роскачество научило россиян распознавать фейковые отзывы
На сайте Роскачества появился материал, в котором эксперты дают советы, как распознать фейковые отзывы.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Пятигорске прошли обыски по делу о «массовых беспорядках» в Москве
В Пятигорске в офисе организации «Миротворческая миссия имени генерала Лебедя» прошли обыски по делу о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля, сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ.
Обновлено в 12:44
Футбол
РПЛ. «Оренбург» и «Сочи» откроют шестой тур
В пятницу стартует шестой тур российской Премьер-лиги. «Оренбург» на своем поле сыграет против дебютанта турнира «Сочи».
Обновлено в 10:00
Космос
Математики ЮУрГУ создали систему уравнений для описания превращений во Вселенной
Обновлено в 10:47
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Происшествия
При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека
В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Пираты захватили трех россиян у берегов Камеруна
Обновлено в 08:01
Культура
Актер Александр Числов госпитализирован в Москве
Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29