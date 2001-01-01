Футбол

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
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Азар оценил возможный переход в «Реал»

ProstoProSport09:51

Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Матч ТВ10:47

Эден Азар – о возможном переходе в «Реал»: Ничего не знаю, посмотрим

Советский спорт10:10

Азар: переход в «Реал»? Сейчас я думаю только о сборной Бельгии и «Челси»

Чемпионат09:57

Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Sportbox.RU10:47

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»

Soccer.ru09:36

Азар о переходе в «Реал»: «Я думаю только о двух ближайших месяцах в „Челси“. Что будет дальше – не знаю, посмотрим»

Sports.ru09:09
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика

Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Единоборства

Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Общество

Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России

Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.
Обновлено в 05:09
Политика

Шойгу передал Асаду послание от Путина

Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Происшествия

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами

Обновлено в 14:33
Единоборства

WBA обязала Усика провести защиту титула с Лебедевым

Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.
Обновлено в 15:47
Хоккей

«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе

Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Происшествия

В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников

Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы

12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Космос

OneWeb привлекла 1,25 млрд долларов на производство спутников

Обновлено вчера в 17:21
Политика

В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла

Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика

Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика

Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 11:04
Интернет

Instagram начал тестировать покупки внутри приложения

Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Футбол

Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»

Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено в 16:00
Экономика

Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС

Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной

Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Политика

Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов

Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.
Обновлено в 14:09
Экономика

Банк России назвал самые теневые сектора экономики

Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Здоровье

В Тамбове появилась станция скорой помощи и медицины катастроф

В Тамбове появилась областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Обновлено в 07:26
Общество

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика

Назарбаев объяснил выбор своего преемника

Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 09:36
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Напомним, рестайлинговый Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года.
Обновлено в 14:33
Баскетбол

УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы

УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Политика

Александр Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено в 14:55
Хоккей

«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
Общество

Тележурналист Инна Карпушина возглавила пресс-службу Смольного

Обновлено в 10:24
Авто

В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»

На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 09:59
Футбол

Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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