Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36

Спорт день за днем

Политика Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.

Единоборства Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Общество Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.

Политика Шойгу передал Асаду послание от Путина Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.

Единоборства WBA обязала Усика провести защиту титула с Лебедевым Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.

Происшествия В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.

Общество Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3% Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Шоу-бизнес Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.

Политика В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).

Политика Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.

Политика Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.

Интернет Instagram начал тестировать покупки внутри приложения Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.

Экономика Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.

Политика Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.

Экономика Банк России назвал самые теневые сектора экономики Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.

Здоровье В Тамбове появилась станция скорой помощи и медицины катастроф В Тамбове появилась областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Общество Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.

Политика Назарбаев объяснил выбор своего преемника Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.

Политика Александр Шестун решил прекратить голодовку Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.

Хоккей «Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3 Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.

Авто В Петербурге покажут концепт новой «Нивы» На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.