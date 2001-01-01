Футбол
Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:19, Ашберн
Политика
Дональд Трамп допустил вступление Бразилии в НАТО
Президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своим бразильским коллегой Жаиром Болсонару допустил, что эта латиноамериканская страна может вступить в НАТО или ей могут предоставить специальный аналогичный статус.
Обновлено в 14:28
Единоборства
Макгрегор рассчитывает на реванш с Хабибом
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что рассчитывает на еще один бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Обновлено в 12:28
Общество
Особняк в Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России
Располагая бюджетом в 659,65 млн рублей, можно обосноваться по соседству с главой государства Особняк в селе Завидово Конаковского района Тверской области попал в Топ-10 самых дорогих в России.
Обновлено в 05:09
Политика
Шойгу передал Асаду послание от Путина
Министр обороны Сергей Шойгу провел в Дамаске переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом и передал ему послание от главы российского государства Владимира Путина, приводит ТАСС сообщение Минобороны РФ.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся самолет с пассажирами
Обновлено в 14:33
Единоборства
WBA обязала Усика провести защиту титула с Лебедевым
Всемирная ассоциация бокса (WBA) обязала абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика провести обязательную защиту пояса в поединке с бывшим обладателем титула россиянином Денисом Лебедевым.
Обновлено в 15:47
Хоккей
«Вашингтон» приглашен на прием в Белый дом на следующей неделе
Игроки «Вашингтона» приглашены на приём в Белый дом, сообщает Washington Post.
Обновлено в 15:15
Происшествия
В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:44
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Отец Началовой сообщил о дальнейшей судьбе 12-летней дочери певицы
12-летняя дочь певицы Юлии Началовой после смерти исполнительницы останется под опекой членов ее семьи.
Обновлено вчера в 13:45
Космос
OneWeb привлекла 1,25 млрд долларов на производство спутников
Обновлено вчера в 17:21
Политика
В Белоруссии собирают подписи за изгнание российского посла
Пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз назвал посла "счетоводом" и "подающим надежды бухгалтером", а также заявил, что за время своей работы в Белоруссии Бабич так и не понял разницы между независимым государством и федеральным округом (ранее россиянин являлся полномочным представителем Путина в Приволжском федеральном округе).
Обновлено в 08:58
Политика
Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Политика
Лавров: Волкер лучше бы помолчал про выгоду России от НАТО
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер лучше бы помолчал о выгоде для России от членства Прибалтики в НАТО, где, как он сказал, наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 11:04
Интернет
Instagram начал тестировать покупки внутри приложения
Социальная сеть Instagram запустила новую опцию. Теперь пользователи могут делать покупки, не покидая приложение.
Обновлено в 10:50
Футбол
Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено в 16:00
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено в 03:35
Политика
Трамп обвинил соцсети в поддержке радикальных левых демократов
Президент США Дональд Трамп обвинил социальные сети Facebook, Twitter и видеохостинг YouTube в поддержке его политических оппонентов — радикальных демократов.
Обновлено в 14:09
Экономика
Банк России назвал самые теневые сектора экономики
Как сообщает ИА REGNUM, из предварительной оценки Росфинмониторинга следует, что объем теневой экономики России в прошлом году превысил 20 трлн руб. и составил порядка 20% ВВП страны.
Обновлено в 06:57
Здоровье
В Тамбове появилась станция скорой помощи и медицины катастроф
В Тамбове появилась областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф.
Обновлено в 07:26
Общество
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Политика
Назарбаев объяснил выбор своего преемника
Нурсултан Назарбаев, ушедший сегодня в отставку с поста президента Казахстана, объяснил, почему временно исполняющим обязанности главы государства назначен Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 09:36
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Напомним, рестайлинговый Mitsubishi L200 представили в ноябре прошлого года.
Обновлено в 14:33
Баскетбол
УНИКС проиграл «Валенсии» в первом полуфинальном матче Кубка Европы
УНИКС в гостях уступил «Валенсии» (64:69) в первом полуфинальном матче Кубка Европы.
Обновлено в 15:28
Политика
Александр Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун, арестованный по делу о мошенничестве, легализации преступных доходов и незаконном предпринимательстве, решил прекратить голодовку, сообщила пресс-служба Совета по правам человека при президенте России.
Обновлено в 14:55
Хоккей
«Локомотив» проиграл СКА в Ярославле, счёт в серии стал 1-3
Ярославский «Локомотив» потерпел поражение от петербургского СКА на домашней арене в четвёртом матче серии плей-офф второго раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 1:3. Общий счёт в серии стал 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва, следующая игра противостояния пройдёт в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 14:25
Авто
В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»
На предстоящем Санкт-Петербургском международном автомобильном салоне зрителям будет показан новый концепт-кар Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 09:59
Футбол
Кокорин рассказал о подарке на день рождения в СИЗО
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин в понедельник отмечает день рождения - сегодня ему исполняется 28 лет.
Обновлено в 04:01