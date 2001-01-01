Футбол
Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36
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Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ
Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Игры
Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено в 14:25
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Политика
Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Политика
Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия
В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной
"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
Политика
Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию
В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Политика
Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики
В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Футбол
Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»
Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.
Обновлено в 17:11
Происшествия
СМИ сообщили о гибели альпинистки в горах Высокие Татры
Женщина-альпинист погибла во вторник в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.
Обновлено в 16:58
Политика
Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией
Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске
Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Наука
Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму
Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено вчера в 12:04
Энергетика
Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Авто
«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили
"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Хоккей
ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина
В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель анонсировал выпуск внедорожной модификации пикапа L200.
Обновлено в 14:33