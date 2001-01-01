Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36

Спорт день за днем

Политика После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары «Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».

Армия и оружие Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.

Игры Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.

Экономика Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.

Происшествия СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид» СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».

Политика Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.

Политика Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.

Общество Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".

Армия и оружие Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной "Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".

Политика Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.

Политика Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.

Футбол Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ» Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.

Происшествия СМИ сообщили о гибели альпинистки в горах Высокие Татры Женщина-альпинист погибла во вторник в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.

Политика Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.

Армия и оружие В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142 Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.

Происшествия Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.

Происшествия В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.

Наука Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.

Энергетика Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2% Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Авто «Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили "Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.

Армия и оружие Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей» Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».