Футбол

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Азар оценил возможный переход в «Реал»

ProstoProSport09:51

Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Матч ТВ10:47

Эден Азар – о возможном переходе в «Реал»: Ничего не знаю, посмотрим

Советский спорт10:10

Азар: переход в «Реал»? Сейчас я думаю только о сборной Бельгии и «Челси»

Чемпионат09:57

Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Sportbox.RU10:47

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»

Soccer.ru09:36

Азар о переходе в «Реал»: «Я думаю только о двух ближайших месяцах в „Челси“. Что будет дальше – не знаю, посмотрим»

Sports.ru09:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Обновлено в 08:51
Политика

После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары

«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Защитники Донбасса ликвидировали позиции ВСУ

Военнослужащие Донецкой Народной Республики ликвидировали огневые точки киевских боевиков, откуда нынешним утром каратели открыли огонь по населенному пункту Коминтерново.
Обновлено в 08:00
Игры

Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia

Американская корпорация Google на презентации Game Developers Conference 2019 в Сан-Франциско представила стриминговый сервис Stadia, предназначенный для запуска видеоигр в браузере Google на настольных компьютерах, ноутбуках, смартфонах, планшетах и телевизорах.
Обновлено в 14:25
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России

Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Происшествия

СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»

СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено в 12:49
Политика

Президент Чехии считает Турцию союзником «Исламского государства»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по мнению Земана, проводит политику по исламизации своей страны.
Обновлено в 16:23
Общество

Представитель Фролова опроверг иск о правах на квартиру Юлии Началовой

Обновлено в 15:53
Гаджеты

Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение

Обновлено в 06:56
Политика

Стало известно содержание телефонного разговора Путина и Назарбаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в ходе телефонного разговора 19 марта обсудили решение казахстанского лидера об уходе с занимаемого поста.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Спецборт МЧС доставил на лечение в Петербург шестерых пациентов

Обновлено в 12:58
Общество

Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов

В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 05:24
Происшествия

В аэропорту Тегерана горит самолет с пассажирами

Обновлено в 14:39
Армия и оружие

Первую лодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду весной

"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".
Обновлено в 05:17
Политика

Россия пригрозила запретить ввоз овощей и фруктов через Белоруссию

В октябре 2018 года Россельхознадзор предупреждал белорусских коллег, что обеспокоен ростом ввоза в Россию из Белоруссии томатов, шампиньонов, перца, яблок и других овощей и фруктов по недействительным фитосанитарным сертификатам, в которых содержится «ложная или путаная информация» о месте происхождения продукции.
Обновлено в 13:23
Политика

Росгвардия: В Дагестане ликвидированы все активные боевики

В Дагестане больше не осталось активных боевиков, однако сохраняется обширная пособническая база.
Обновлено в 16:58
Футбол

Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»

Сегодня же, по информации журналиста ESPN Джонатана Джонсона, выяснилось, что Алвес на самом деле договорился с парижанами о новом контракте.
Обновлено в 17:11
Происшествия

СМИ сообщили о гибели альпинистки в горах Высокие Татры

Женщина-альпинист погибла во вторник в горах Высокие Татры на востоке Словакии. Об этом сообщило Словацкое радио.
Обновлено в 16:58
Политика

Минобороны опубликовало видео полета Шойгу над Сирией

Минобороны России опубликовало видео полета министра обороны РФ Сергея Шойгу над Сирией, в ходе которого борт главы российского ведомства сопровождают истребители Су-35С.
Обновлено в 16:52
Политика

На предвыборном митинге Порошенко националисты схлестнулись с полицией

Обновлено в 16:24
Армия и оружие

В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142

Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
Обновлено в 17:12
Происшествия

Профсоюз мигрантов ответил на изнасилование россиянки в Якутске

Изнасилование местной жительницы в Якутске, о котором сообщалось 17 марта, стало причиной стихийного антимигрантского митинга.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку

В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Наука

Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму

Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено вчера в 12:04
Энергетика

Цены промпроизводителей в России с начала 2019 года снизились на 1,2%

Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2019 года выросли на 0,1%, а в годовом выражении — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 10:38
Культура

Российский дуб занял второе место в конкурсе «Европейское дерево года»

Обновлено в 16:27
Авто

«Яндекс» и Hyundai Mobis разработают беспилотные автомобили

"Яндекс" и Hyundai Mobis - дочерняя компания концерна Hyundai Motor Group - озвучили совместные планы по разработке прототипов беспилотных машин.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Хоккей

ЦСКА увеличил счет в серии с «Динамо» в Кубке Гагарина

В Москве продолжают выявлять сильнейшего в серии Кубка Гагарина представители Западной конференции КХЛ – столичные "Динамо" и ЦСКА.
Обновлено в 15:41
Авто

Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья

Японский автопроизводитель анонсировал выпуск внедорожной модификации пикапа L200.
Обновлено в 14:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное