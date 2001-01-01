Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru вчера в 09:36

Спорт день за днем

ЖКХ В Петербурге закрыли на просушку девять садов и скверов В Петербурге в связи с наступлением весеннего сезона закрылись на просушку девять садов и скверов, сообщает городской комитет по благоустройству в среду, 20 марта.

Спорт Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".

Экономика Топилин: новый порядок начисления пенсий может быть внедрен в мае Пенсионный фонд РФ уже в мае рассчитывает использовать новый механизм начисления пенсий неработающим пенсионерам сверх прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на собрании фракции партии "Единая Россия" в Госдуме во вторник.

Происшествия ФСБ показала видео тайника с оружием банды рейдеров из 90-х ФСБ опубликовала видео тайника со взрывчаткой и оружием в Московской области, который принадлежит банды рейдеров из 90-х, причастных к убийствам и похищениям.

Происшествия Nice-Matin сообщила о предъявлении Францией новых обвинений Керимову Французская газета Nice-Matin сообщила о предъявлении прокуратурой Ниццы новых обвинений члену Совета Федерации Сулейману Керимову.

Футбол Лукаку пропустил тренировку сборной Бельгии Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустил тренировку национальной команды, которая прошла вчера, 19 марта, сообщает Voetbalnieuws.be.

Экономика Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Политика Франция и Италия заявили о готовности блокировать отсрочку Brexit Франция и Италия заявили о готовности блокировать на саммите ЕС 21-22 марта отсрочку выхода Великобритании из сообщества, если не получат гарантий, что это позволит обеспечить организованный выход, заявил европейский дипломатический источник.

Транспорт В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.

Технологии Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам, доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе со своими партнерами и тренерским штабом приглашен президентом США Дональдом Трампом в Белый дом.

Общество Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предписано быть вежливыми с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними в случае совершения противоправных действий.

Политика Премьер Австралии вызвал посла Турции из-за заявления Эрдогана Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон вызвал посла Турции после резкого заявления президента Турции Тайипа Эрдогана.

Общество Сегодня в регионе стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ Досрочный этап сдачи ЕГЭ завершится 10-го апреля. А уже в мае стартует основной этап сдачи Единого госэкзамена.

Происшествия Комиссия ВВО проверит информацию об избиении срочников в Забайкалье По информации СМИ, избивали срочников в том числе в одной из воинских частей в районе полигона Цугол в Забайкальском крае.

Авто Mansory представили Mercedes G Class Star Trooper Тюнинг-проект, разработанный Mansory совместно с Филиппом Плейном, которые взяли за основу Mercedes-AMG G63 и превратили его в Star Trooper стоимость 655 000$ Совместный проект был показан на автосалоне в Женеве как готовый тюнинг-вариант, который совсем скоро ограниченной серией попадет в продажу.

Кино Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.

Недвижимость В России банки начали выставлять на продажу квартиры с жильцами Российские банки начали активно выставлять на продажу залоговые квартиры, в которых прописаны или зарегистрированы жильцы.

Происшествия В Лужниках трое рабочих пострадали при падении со строительных лесов Трое рабочих пострадали после падения со строительных лесов на новостройке в Лужниках в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Назарбаев переедет из своей резиденции в здание библиотеки Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев, подписавший во вторник указ о прекращении с 20 марта исполнения президентских полномочий, переедет из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента Казахстана, сообщил в среду глава его канцелярии Махмуд Касымбеков.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Шоу-бизнес Тимати и Алёна Шишкова отпраздновали 5-летие дочери Алисы Родители подарили девочке на 5-летие тематическую вечеринку с элементами повествования Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".

Авто Опубликована дата выхода рестайлинговой LADA Vesta FL Вчера портал Drom.ru опубликовал план производства «Весты» на 2019 год, исходя из которого стала известна предположительная дата выхода обновленной LADA Vesta FL.

Общество Кузнецова предложила дать Минстрою полномочия по жилью для сирот Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на встрече с губернатором Забайкалья Александром Осиповым предложила передать полномочия по решению жилищных проблем детей-сирот в министерство строительства РФ.

Транспорт На «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации В Ленинградской области на «Сортавале» и КАД отключили табло и знаки переменной информации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Политика В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождение в составе страны.