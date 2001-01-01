Футбол

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
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Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Sportbox.RU10:47

Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Матч ТВ10:47

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»

Soccer.ru09:36

Азар: переход в «Реал»? Сейчас я думаю только о сборной Бельгии и «Челси»

Чемпионат09:57

Азар оценил возможный переход в «Реал»

ProstoProSport09:51

Эден Азар – о возможном переходе в «Реал»: Ничего не знаю, посмотрим

Советский спорт10:10

Азар о переходе в «Реал»: «Я думаю только о двух ближайших месяцах в „Челси“. Что будет дальше – не знаю, посмотрим»

Sports.ru09:09
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
Политика

Назарбаев назвал своего преемника

Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Политика

Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»

Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Песков: В России хотят видеть на Украине президента мира, а не войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве хотели бы, чтобы на Украине в результате выборов к власти пришел президент мира, а не войны, который сможет трезво оценить реальность.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Суд отпустил из-под стражи юного участника банды АУЕ

В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в воспитательной колонии, однако данный срок он уже отбыл, в связи с чем был освобождён из-под стражи.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана

Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Кино

HBO просят фанатов «Игры престолов» найти спрятанные по миру троны

Обновлено в 10:50
Политика

США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Транспорт

В РЖД рассказали о покупке билетов в новый плацкартный вагон

На сайте компании РЖД появится специальная пометка, с помощью которой при покупке билетов пассажиры смогут выбрать место в новом плацкартном вагоне.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Симоньян и Кеосаян ждут ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Спорт

Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева

Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Авто

Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне

По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Политика

Губернатор Челябинской области объявил об отставке

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика

Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Экономика

ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Общество

Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Авто

В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia

Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Порошенко озвучил план по возвращению Крыма

План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Экономика

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы

В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Экономика

Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы

Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Наука

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Политика

Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами

Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Политика

Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях

Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Наука

Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму

Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье

В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом

Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Происшествия

В результате наводнения в США погибли три человека

Стало известно о как минимум трех жертвах масштабного наводнения в американском штате Небраска.
Обновлено в 01:04
Гаджеты

Новый смартфон Honor 10i показали в России

Китайская компания Huawei намерена в ближайшее время начать продажи нового смартфона Honor 10i на российском рынке.
Обновлено в 06:20
Футбол

Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения

Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Музыка

Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе

Обновлено вчера в 15:10
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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