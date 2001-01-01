Футбол
Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru 09:36
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Политика
Назарбаев назвал своего преемника
Ушедший в отставку с поста президента Казахстана Нурсултан Назарбаев, говоря об и. о. главы государства Касым-Жомарте Токаеве, заявил, что этому человеку можно доверить управление страной.
Обновлено в 09:30
Политика
Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Песков: В России хотят видеть на Украине президента мира, а не войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве хотели бы, чтобы на Украине в результате выборов к власти пришел президент мира, а не войны, который сможет трезво оценить реальность.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Суд отпустил из-под стражи юного участника банды АУЕ
В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять месяцев в воспитательной колонии, однако данный срок он уже отбыл, в связи с чем был освобождён из-под стражи.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Ксения Собчак посетила репетицию спектакля Максима Виторгана
Именно поэтому Ксения Собчак по-настоящему удивила своих фолловеров, рассказав им, что посетила репетицию спектакля, режиссером которого является Максим Виторган.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
США расширили санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты во вторник ввели санкции в отношении венесуэльской государственной горнодобывающей корпорации Minerven и ее руководителя Адриана Антонио Пердомо Мата.
Обновлено в 11:13
Транспорт
В РЖД рассказали о покупке билетов в новый плацкартный вагон
На сайте компании РЖД появится специальная пометка, с помощью которой при покупке билетов пассажиры смогут выбрать место в новом плацкартном вагоне.
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес
Симоньян и Кеосаян ждут ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян объяснила резкое снижение своей активности в "политических социальных сетях".
Обновлено в 11:17
Спорт
Французские власти выдали ордер на арест экс-главы ВФЛА Балахничева
Французские власти выдали ордер на арест бывшего главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева, сообщает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 10:19
Авто
Альтернативный KIA Cerato 2019 приедет к дилерам в июне
По данным издания Autohome, опубликовавшего свежие фотографии его «заряженной» GT-версии, новинка приедет к дилерам в июне текущего года.
Обновлено в 04:34
Политика
Губернатор Челябинской области объявил об отставке
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой об отставке.
Обновлено в 11:03
Политика
Матвиенко рассказала о новых отставках губернаторов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала новые отставки губернаторов.
Обновлено в 10:48
Экономика
ФАС прекратила дело против «Р-Фарм» и Минздрава
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила дело о сговоре фармацевтической компании "Р-Фарм" и Минздрава РФ при закупках лекарственных препаратов.
Обновлено в 11:20
Общество
Медведев распорядился проиндексировать зарплаты бюджетников на 4,3%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации с 1 октября зарплат федеральных госслужащих и бюджетников на 4,3%. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»
Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 «Борей».
Обновлено в 04:05
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Порошенко озвучил план по возвращению Крыма
План по возвращению Крыма озвучил президент Украины Петр Порошенко в прямом эфире канала ICTV.
Обновлено в 00:35
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Тело мужчины с простреленной головой нашли в центре Москвы
В столице на улице Большая Полянка обнаружено тело мужчины с огнестрельной раной головы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:41
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Наука
Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Академия наук Норвегии присудила Абелевскую премию по математике 2019 года профессору из США Карен Уленбек (Karen Uhlenbeck).
Обновлено в 10:53
Политика
Власти Якутии и Киргизии договорились вместе работать с мигрантами
Визит нацелен на проведение разъяснительной работы с мигрантами из Киргизии, а также на выработку согласованной позиции об улучшении системы мониторинга и профилактики нарушений.
Обновлено в 03:51
Политика
Президент подписал законы об оскорблении власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о фейковых новостях и распространении информации, оскорбляющей государство, общество и власть.
Обновлено в 07:58
Наука
Искусственная клешня сможет создавать в воде ударные волны и плазму
Хотя главная функция клешни ракообразного – создать ударную волну, физиков интересует эффект создания плазмы.
Обновлено вчера в 12:04
Здоровье
В Колумбии родилась девочка, «беременная» своим близнецом
Женщина в Колумбии Моника Вега родила ребёнка, у которого внутри оказался зародыш, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В результате наводнения в США погибли три человека
Стало известно о как минимум трех жертвах масштабного наводнения в американском штате Небраска.
Обновлено в 01:04
Гаджеты
Новый смартфон Honor 10i показали в России
Китайская компания Huawei намерена в ближайшее время начать продажи нового смартфона Honor 10i на российском рынке.
Обновлено в 06:20
Футбол
Кокорин рассказал о подарках на свой день рождения
Отбывающий наказание в СИЗО "Бутырка" нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, как проведет свой день рождения, передают "Известия".
Обновлено вчера в 23:02
Музыка
Кончита Вурст сменила имидж в новом клипе
Обновлено вчера в 15:10