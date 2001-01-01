Футбол
Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru вчера в 09:36
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Политика
Весенние отставки региональных глав начались с Челябинска
Накануне отставки губернатора пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что ФАС установила наличие антиконкурентного соглашения с участием Бориса Дубровского в сфере строительства и ремонта автодорог: компания «Южуралмост» выиграла 10 аукционов, которые проводило региональное правительство, на сумму почти 2,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Анна Семенович предстала в образе брюнетки
Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе
Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео
Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт
Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ
Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX
Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Экономика
Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»
По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Политика
Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье
154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области
154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек
Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика
Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку
Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:36
Футбол
Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»
Обновлено вчера в 21:30
Наука
Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды
Обновлено вчера в 05:20
Футбол
Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»
Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
МИД России вернул Украине ноту в связи с поездкой Путина в Крым
Министерство иностранных дел России не стало рассматривать ноту протеста Украины против визита Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Телеведущий Иващенко заявил, что у Началовой был рак
Телеведущий Егор Иващенко заявил, что в 2014 году певица Юлия Началова победила онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма
Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол
Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»
Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено вчера в 12:58
Футбол
Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов
Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Иране более 1,5 тысячи человек пострадали во время фестиваля
По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тысячи пострадали во время празднеств перед наступлением Нового года в Иране, сообщила служба скорой медицинской помощи страны.
Обновлено в 02:35
Экономика
Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes
Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.
Обновлено в 01:02
Общество
Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов
Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ
Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ Перевод всех госзакупок в электронную форму в 2019 году дает возможность заняться развитием конкуренции в госзаказе — Федеральное казначейство предлагает совместить упрощение системы госзакупок, которое Минфин обсуждает в последний месяц, с привлечением в эту сферу большего количества юрлиц.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина
Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.
Обновлено вчера в 17:45