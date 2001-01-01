Футбол

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru вчера в 09:36

Полузащитник "Челси" Эден Азар прокомментировал возможный переход в "Реал".
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Эден Азар: «Реал»? Сейчас я хочу выиграть Лигу Европы с «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 17:59

Азар прокомментировал слухи о возможном переходе в «Реал»

Матч ТВвчера в 10:47

Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»

Soccer.ruвчера в 09:36

Азар: переход в «Реал»? Сейчас я думаю только о сборной Бельгии и «Челси»

Чемпионатвчера в 09:57

Азар оценил возможный переход в «Реал»

ProstoProSportвчера в 09:51

Эден Азар – о возможном переходе в «Реал»: Ничего не знаю, посмотрим

Советский спортвчера в 10:10

Азар о переходе в «Реал»: «Я думаю только о двух ближайших месяцах в „Челси“. Что будет дальше – не знаю, посмотрим»

Sports.ruвчера в 09:09
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Политика

Весенние отставки региональных глав начались с Челябинска

Накануне отставки губернатора пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что ФАС установила наличие антиконкурентного соглашения с участием Бориса Дубровского в сфере строительства и ремонта автодорог: компания «Южуралмост» выиграла 10 аукционов, которые проводило региональное правительство, на сумму почти 2,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 16:37
Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе

Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.
Обновлено вчера в 23:44
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео

Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 17:55
Спорт

Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ

Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Шойгу передал Асаду послание Путина

Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX

Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 00:28
Экономика

Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано»

По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.
Обновлено в 02:52
Политика

Новый глава Казахстана предложил переименовать Астану в Нурсултан

Обновлено в 02:57
Политика

Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну»

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье

154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области

154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек

Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 02:17
Политика

Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.
Обновлено в 02:36
Футбол

Жозе Моуринью: «Хочу вернуться к работе в июне»

Обновлено вчера в 21:30
Наука

Ученые усовершенствовали технологию электролиза морской воды

Обновлено вчера в 05:20
Футбол

Икер Касильяс: «Буду играть в „Порту“ до 40 лет и завершу карьеру»

Голкипер "Порту" Икер Касильяс подтвердил информацию, что вскоре продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 года.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

МИД России вернул Украине ноту в связи с поездкой Путина в Крым

Министерство иностранных дел России не стало рассматривать ноту протеста Украины против визита Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Телеведущий Иващенко заявил, что у Началовой был рак

Телеведущий Егор Иващенко заявил, что в 2014 году певица Юлия Началова победила онкологическое заболевание.
Обновлено вчера в 14:58
Политика

В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма

Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.
Обновлено вчера в 16:52
Футбол

Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси»

Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие

ВВС США намерены разработать имитирующие российский Су-57 цели

Обновлено в 01:19
Футбол

Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов

Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В Иране более 1,5 тысячи человек пострадали во время фестиваля

По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тысячи пострадали во время празднеств перед наступлением Нового года в Иране, сообщила служба скорой медицинской помощи страны.
Обновлено в 02:35
Экономика

Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes

Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.
Обновлено в 01:02
Общество

Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Обновлено в 02:50
Общество

Решившие снять порно для детей британки столкнулись с проблемами

Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика

Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ

Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ Перевод всех госзакупок в электронную форму в 2019 году дает возможность заняться развитием конкуренции в госзаказе — Федеральное казначейство предлагает совместить упрощение системы госзакупок, которое Минфин обсуждает в последний месяц, с привлечением в эту сферу большего количества юрлиц.
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Израильский спецназ застрелил палестинца, убившего военного и раввина

Израильские силовики ликвидировали на Западном берегу реки Иордан палестинца, который убил в воскресенье двух граждан еврейского государства, сообщила пограничная полиция.
Обновлено вчера в 17:45
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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