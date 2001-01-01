Азар прокомментировал возможный переход в «Реал»Soccer.ru вчера в 09:36

Спорт день за днем

Политика Весенние отставки региональных глав начались с Челябинска Накануне отставки губернатора пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что ФАС установила наличие антиконкурентного соглашения с участием Бориса Дубровского в сфере строительства и ремонта автодорог: компания «Южуралмост» выиграла 10 аукционов, которые проводило региональное правительство, на сумму почти 2,4 млрд руб.

Общество Настоящая весна придет в Москву в середине апреля В течение ближайшей недели в столице может сойти снег. Теплая погода, когда можно будет снять плащи, установится только в середине апреля.

Шоу-бизнес Анна Семенович предстала в образе брюнетки Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.

Здоровье Роспотребнадзор сообщил о высокой заболеваемости гриппом в Европе Роспотребнадзор предупредил россиян, что в европейских странах до сих пор регистрируется высокая интенсивность эпидемического процесса гриппа и ОРВИ.

Гаджеты Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold впервые показали на живом видео Компания Samsung впервые показала на видео свой новый продукт гибкую модификацию Galaxy Fold.

Спорт Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на ЧМ Российские фигуристы занимают первое место по итогам короткой программы спортивных пар на чемпионате мира в Сайтаме, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Шойгу передал Асаду послание Путина Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.

Политика Четыре российские авиакомпании приостановили закупку Boeing 737 MAX Четыре российские авиакомпании приостановили свои контракты по закупке самолетов Boeing 737 MAX.

Экономика Чубайс рассказал Путину о рекордной прибыли «Роснано» По итогам 2018 года «Роснано» удалось получить чистую прибыль в размере 5,6 миллиарда рублей.

Политика Климкин заявил о планах России организовать «газовую войну» Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что Россия попробует организовать «газовую войну» после истечения действия договорённости по транзиту газа через Украину.

Здоровье 154 водоема обработают от комаров и мошек в Волгоградской области 154 водоема будет обработано от комаров и мошек в Волгоградской области в этом году.

Происшествия В ДТП на юге Петербурга пострадали пять человек Травмы получили пять человек, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Политика Глава Республики Алтай Бердников подал в отставку Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке.

Политика МИД России вернул Украине ноту в связи с поездкой Путина в Крым Министерство иностранных дел России не стало рассматривать ноту протеста Украины против визита Владимира Путина в Крым.

Шоу-бизнес Телеведущий Иващенко заявил, что у Началовой был рак Телеведущий Егор Иващенко заявил, что в 2014 году певица Юлия Началова победила онкологическое заболевание.

Политика В Симферополе на двое суток арестовали первого президента Крыма Первого президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток по обвинению в неподчинении законным требованиям полиции.

Футбол Богатейший человек Великобритании намерен купить «Челси» Во вторник британские СМИ сообщили о том, что богатейший человек Великобритании, владелец компании Ineos (химическая промышленность) Джим Рэтклифф, состояние которого оценивается в £21 млрд, намерен предпринять еще одну попытку купить у Романа Абрамовича «Челси».

Футбол Использованная жвачка Алекса Фергюсона продана за 390 тысяч фунтов Жвачка, которая побывала во рту у экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, была продана на аукционе за 390 тысяч фунтов.

Происшествия В Иране более 1,5 тысячи человек пострадали во время фестиваля По меньшей мере два человека погибли, более 1,5 тысячи пострадали во время празднеств перед наступлением Нового года в Иране, сообщила служба скорой медицинской помощи страны.

Экономика Юникредит банк возглавил рейтинг надежных банков по версии Forbes Юникредит банк возглавил рейтинг 100 надежных банков России — 2019 по версии Forbes.

Общество Компания Takeda с апреля прекратит поставки в Россию трех препаратов Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в РФ трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Шоу-бизнес В Москве госпитализировали Елену Беркову Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.

Экономика Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ Казначейство предлагает упростить и усилить борьбу поставщиков за госзаказ Перевод всех госзакупок в электронную форму в 2019 году дает возможность заняться развитием конкуренции в госзаказе — Федеральное казначейство предлагает совместить упрощение системы госзакупок, которое Минфин обсуждает в последний месяц, с привлечением в эту сферу большего количества юрлиц.