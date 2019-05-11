Футбол
Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»Газета.Ru вчера в 19:17
В голосовании за награду лучшего игрока участвовали футболисты команды, а также болельщики лондонского клуба. Помимо этого, Азар также был признан автором лучшего гола "Челси" по итогам сезона.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Азар первым в истории «Челси» выиграл три индивидуальные награды по итогам сезона
Sport24.ruвчера в 17:44
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:47, Ашберн
Кино
Скончалась актриса Нелли Корниенко
Обновлено вчера в 12:47
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Перекрывавшая МКАД певица отметила День Победы танцем на шесте
Певица Оксана Яковлева, которая в прошлом году ради съемок видеоклипа перекрывала МКАД, поздравила подписчиков с Днем Победы, опубликовав видео с танцем на шесте.
Обновлено вчера в 11:59
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Курской области
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Политика
Зеленский призвал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский призвал депутатов Верховной рады перенести его инаугурацию на 19 мая.
Обновлено в 00:59
Космос
Nihon Keizai (Япония): космическая еда. У Японии есть шанс на победу (Nihon Keizai)
Обычно космическая еда готовится на Земле, однако цель Space Food X в том, чтобы готовить еду в космосе для собственных нужд.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Дочери Доренко просят МВД выяснить причину его смерти
Обновлено вчера в 16:14
Авто
Назван ТОП-5 авто с большим пробегом, которые можно брать
«Автоновости дня» предлагают вашему вниманию ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 01:00
Энергетика
Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой
Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено вчера в 15:56
Общество
«Обещают на полмиллиона»: Николай Коляда рассказал, что Роспотребнадзор хочет оштрафовать его театр
Директор и художественный руководитель Коляда-театра Николай Коляда рассказал, что Роспотребнадзор, нагрянувший в театр с внеплановой проверкой, может оштрафовать его на полмиллиона рублей.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:21
Политика
О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве
Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.
Обновлено вчера в 18:44
Единоборства
Фергюсон и Серроне могут провести бой 8 июня в Чикаго
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ходила по Лос-Анджелесу босиком
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Адвокат Трампа отменил визит в Киев из-за «врагов президента и США»
Джулиани пояснил, что в Киеве он встретит «группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — осужденным человеком, который был улечен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года».
Обновлено в 02:17
Происшествия
Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
Обновлено вчера в 07:39
Авто
Пара способов улучшить свет фар в темное время
Фото: ru.freeimages.com Со временем на любом автомобиле фары начинают светить не так ярко, как на новой машине.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Американец стал очевидцем схватки медведей у себя во дворе
Житель США стал очевидцем схватки двух огромных медведей во дворе своего дома.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Пилот 40 минут летел без сознания над Австралией
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Первые семьи жертв авиакатастрофы в Шереметьево получили выплаты
Родственники погибших в катастрофе SSJ100 в Шереметьево 5 мая начали получать компенсации.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Сын Виторгана призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы
Максим Эммануилович Виторган после высказывания о Дне Победы пожелал всем "помнить и думать".
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане
Яков Кедми считает Россию самой неуязвимой страной в стратегическом плане.
Обновлено вчера в 18:05
Наука
Ученые остановили онкогенез у мышей
Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено вчера в 02:17