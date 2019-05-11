Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»Газета.Ru 19:17

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком сезона-2018/19 в составе "синих". Об этом сообщает РИА "Новости". В голосовании за награду лучшего игрока участвовали футболисты команды, а также болельщики лондонского клуба.

Политика На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.

Хоккей Александр Елесин стал игроком «Калгари» Защитник Александр Елесин стал игроком «Калгари Флэймз», сообщает инсайдер Боб Маккензи.

Хоккей Путин забросил 10 шайб на гала-матче Ночной хоккейной лиги Российский лидер Владимир Путин забросил 10 шайб в ворота противника на гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи 10 мая и привел свою команду к победе.

Политика В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.

Политика Захарова ответила главе МИД Японии на «резкие высказывания» Лаврова Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала "резкость" высказываний главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова во время переговоров с японским коллегой Таро Коно в Москве.

Кино Актёр «Игры престолов» не исключил появление нового дракона в сериале Акётр «Игры престолов» Йохан Филип Асбек не исключил, что в пятом эпизоде последнего сезона сериала может появиться новый дракон.

Кино Первый канал покажет документальный фильм в память о Доренко Первый канал в субботу, 11 мая, покажет документальный фильм в память о журналисте Сергее Доренко, погибшем 9 мая в Москве.

Политика Парад Победы в Москве впечатлил западные СМИ Напомним, 9 мая в Москве на Красной площади состоялся парад, приуроченный к 74-й годовщине победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.

Происшествия Мать обкуренного депутата Резника набросилась на журналистов в Пулково Мать депутат Законодательного собрания Петербурга Максима Резника, который отправился из Петербурга в Чехию, вероятно, для того, чтобы отдохнуть в стране, где легализованы легкие наркотики, набросилась на журналиста в аэропорту Пулково.

Происшествия Австралийский пилот летел в одиночку без сознания в течение 40 минут В Австралии пилот-стажер летел без сознания в течение 40 минут, пишет ABC со ссылкой на Австралийское бюро транспортной безопасности.

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.

Кино Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.

Шоу-бизнес Беременная Катя Колисниченко вышла замуж Поклонники поздравляют ее со свадьбой. Катя Колисниченко обрела популярность после участия в скандальном реалити-шоу «ДОМ-2».

Общество Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.

Шоу-бизнес Яна Шевцова закрутила роман с бывшим мужем Нелли Ермолаевой Яна Шевцова прославилась после того, как рассказала о романе с рэпером Гуфом.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Игры Для Е3 2019 стало известно расписание конференций Три дня, посвященные игровой индустрии Уже через месяц двери откроет крупнейшая выставка игровых достижений, Е3 2019.

Армия и оружие США развернут ЗРК Patriot и корабль Arlington на Ближнем Востоке В Пентагоне заявили, что США развернут зенитные ракетные комплексы Patriot и военный корабль Arlington на Ближнем Востоке.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.

Политика Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.

Происшествия Пожар на автозаправке в Чечне локализован Спасателям удалось локализовать пожар на автозаправке в селе Ножай-Юрт в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.