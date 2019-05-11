Футбол
Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»Газета.Ru 19:17
Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком сезона-2018/19 в составе "синих". Об этом сообщает РИА "Новости". В голосовании за награду лучшего игрока участвовали футболисты команды, а также болельщики лондонского клуба.
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