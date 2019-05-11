Футбол
Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»Газета.Ru вчера в 19:17
В голосовании за награду лучшего игрока участвовали футболисты команды, а также болельщики лондонского клуба. Помимо этого, Азар также был признан автором лучшего гола "Челси" по итогам сезона.
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Азар первым в истории «Челси» выиграл три индивидуальные награды по итогам сезона
Sport24.ruвчера в 17:44
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