Футбол

Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»Газета.Ru 19:17

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии по футболу Эден Азар признан лучшим игроком сезона-2018/19 в составе "синих". Об этом сообщает РИА "Новости". В голосовании за награду лучшего игрока участвовали футболисты команды, а также болельщики лондонского клуба.
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Азар признан лучшим игроком «Челси» по итогам сезона-2018/19

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Футболисты «Челси» назвали Азара игроком сезона. Фанаты признали лучшим его гол «Ливерпулю»

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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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