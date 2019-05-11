Азар признан лучшим игроком сезона в «Челси»Газета.Ru вчера в 19:17

В голосовании за награду лучшего игрока участвовали футболисты команды, а также болельщики лондонского клуба. Помимо этого, Азар также был признан автором лучшего гола "Челси" по итогам сезона.

Происшествия На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов Спасатели в субботу утром приняли решение приостановить на полтора месяца поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, из-за опасности повторного схода лавины, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС региона.

Здоровье Названы основные симптомы разрыва аорты При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.

Армия и оружие Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.

Общество Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.

Экономика Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.

Политика О прекращении железнодорожного сообщения с Россией высказались в Киеве Ранее сообщалось, что в Киеве допустили прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Шоу-бизнес Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.

Общество Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.

Авто «Внедорожный» Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью Компания Suzuki назвала официальную дату выхода в продажу двух новых версий популярного компактвэна Ertiga.

Общество Виторган объяснился за призыв отказаться от празднования Дня Победы Российский актер Максим Виторган объяснил свой призыв не праздновать День Победы.

Экономика Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.

Политика Япония просит США снять ограничения на поставки продукции из Фукусимы Япония хочет, чтобы США способствовали снятию оставшихся ограничений на экспорт продукции из некоторых префектур, которые были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году.

Общество МВД сообщило о планах ужесточить требования к производству автобусов В МВД сообщили, что ужесточение требований к производителям автобусов ожидается до 2025 года.

Здоровье Медики назвали продукты со стола россиян, содержащие смертельный яд Медики назвали продукты, которые содержат смертельные яды. Все эти продукты регулярно можно встретить на столах россиян.

Политика США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной Обострение отношений Киева и Будапешта началось после того, как в сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", согласно которому с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.

Происшествия В Японии произошло землетрясение Буквально за час произошло землетрясение в 5,6 баллов в том же районе, в 22 км от Миядзаки, очаг залегал на 30-ти километровой глубине.

Энергетика Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия имеет мощные рычаги влияния на ситуацию с поставками угля, нефти и нефтепродуктов на Украину.