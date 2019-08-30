Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruАзар признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы

УЕФА назвал лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Европы. Им стал бельгиец Эден Азар, который в минувшем сезоне выступал за лондонский «Челси».
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Азар признан лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне

Советский спорт07:24

Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19 по версии УЕФА

ТАСС07:09

Эден Азар — лучший игрок Лиги Европы — 2018/19

Sport24.ru07:07

Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19

Sport.ru07:59

Азар признан лучшим игроком Лиги Европы сезона-2018/19

Чемпионат07:15

Азар — лучший игрок Лиги Европы-2018/19

Спорт-Экспресс07:11

🏆Азар признан лучшим игроком Лиги Европы

Sports.ru07:05
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:49, Вашингтон
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