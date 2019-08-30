Футбол
Bookmaker-ratings.ruАзар признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы
УЕФА назвал лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Европы. Им стал бельгиец Эден Азар, который в минувшем сезоне выступал за лондонский «Челси».
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Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК 12:54
Здоровье
Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат
В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
Екатеринбург Онлайн 15:21
Футбол
Определились соперники «Краснодара» в Лиге Европы
В Монако 30 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы, где сыграет ФК «Краснодар» «Краснодар» 27 августа после матча с «Олимпиакосом» выбыл из Лиги чемпионов и попал в Лигу Европы, где он вступит в борьбу на стадии группового этапа.
Юга.ру 08:01
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Политика
Зеленский предложил вывести Нацгвардию Украины из подчинения Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде внести поправки в закон о Нацгвардии, исключив из схемы ее управления министра внутренних дел.
ТАСС 12:27
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости 21:57
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
В стартовом матче восьмого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле московское «Динамо».
Свободная Пресса 15:12
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости 13:27
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Общество
Скончался сценарист мультфильмов Гордон Брэссак
В США на 69-м году жизни скончался сценарист мультфильмов «Пинки и Брейн» и «Озорные анимашки» Гордон Брэссак.
RT на русском 23:23
Здоровье
Более 25 процентов питьевой воды в магазинах оказалось подделкой
По результатам свежего доклада президенту, более 25 процентов продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой.
Вести Подмосковья 07:18
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru 05:14
Общество
Максакову могут лишить квартиры за 100 млн рублей
Экс-депутат Госдумы и вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова может лишиться своей элитной квартиры за 100 миллионов рублей, сообщает "МК".
РЕН ТВ 14:34
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости 11:54
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Происшествия
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости 22:56
Экономика
Корпорация Порошенко оспорила штрафы своей фабрики в Липецке
Корпорация Roshen, принадлежащая бывшему президенту Украины Петру Порошенко, подала апелляцию на начисление её Липецкой фабрике 62,7 млн налогов и штрафов.
News.ru 22:32
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Происшествия
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты 140 млн рублей
В Москве грабители вынесли из пункта обмена валюты сумку с крупной суммой денег.
Известия 12:17
Авто
«Горбатое точило» — вы такое помните?
В эпоху «горбатых» Запорожцев ЗАЗ по собственной инициативе разработал семейство грузовых машин с индексом ЗАЗ‑970 — грузовик, цельнометаллический фургон и мини-автобус.
За рулем 23:06
Политика
ЦИК назвал интервью Памфиловой Associated Press некорректным
Центризбирком (ЦИК) назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
Росбалт 07:57
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Футбол
Гвардиола защитил Санчеса за провал в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение, что Алексиса Санчеса нельзя винить за его неудачное выступление в «Манчестер Юнайтед» и ожидает, что чилийский форвард проявит себя в «Интере».
Матч ТВ 22:16
Наука
Влияние генов на гомосексуальность оказалось незначительным
Исследователи из Австралии решили проверить, насколько сильно влияние только генетики. И, как оказалось, определяющим его назвать нельзя.
Ferra 10:34