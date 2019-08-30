Футбол
Bookmaker-ratings.ruАзар признан лучшим игроком прошлого сезона Лиги Европы
УЕФА назвал лучшего игрока прошлого розыгрыша Лиги Европы. Им стал бельгиец Эден Азар, который в минувшем сезоне выступал за лондонский «Челси».
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 04:03, Вашингтон
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости вчера в 12:03
Происшествия
В Якутии сообщили о состоянии пострадавших в катастрофе Ан-2
Состояние четырех человек, пострадавших при аварийной посадке самолета Ан-2 в Якутии, остается стабильно тяжелым.
Российская газета вчера в 22:55
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Политика
Туск отказался ехать в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что не поедет в Польшу на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Экономика сегодня вчера в 20:38
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49
Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Политика
Сурков отправится на встречу советников лидеров «нормандской четверки»
Помощник президента России Владислав Сурков примет участие во встрече советников глав стран, состоящих в «нормандской четверке».
iReactor вчера в 09:45
Авто
В 2022 году в продаже появится «Русский Land Cruiser»
CarsWeek.ru 03:41
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Футбол
«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России
Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в 8-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Чемпионат 03:09
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 29 августа в 13:01
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Армия и оружие
Замминистра обороны передал Осипову 20 книг «1418 дней»
Заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов передал врио губернатора Забайкалья Александру Осипову 20 книг «1418 дней» о Великой Отечественной войне.
Заб.Ру 03:50
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Футбол
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Транспорт
Станцию «Стромынка» БКЛ метро откроют в 2021 году
Москва 24 03:43
Общество
В центре Москвы сегодня пройдет шествие против политических репрессий
Сбор участников назначен на 14 часов дня у памятника Грибоедову на Чистых прудах, после чего планируется провести шествие по бульварам.
Эхо Москвы вчера в 17:02
Здоровье
Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября
Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:41
Армия и оружие
Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском
News.ru 29 августа в 22:03
Здоровье
Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале
Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.
Вестник вчера в 13:35
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Происшествия
Пациентка умерла в Красноярске из-за отгула врачей
В селе Партизанское Красноярского края пациентка умерла из-за, того что в больнице не оказалось нужного специалиста.
Газета.Ru 03:13
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН вчера в 05:23
Происшествия
Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме
По меньшей мере десять подростков получили ранения в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил, штат Алабама, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:54