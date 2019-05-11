Футбол

Азар признан лучшим игроком «Челси» в сезонеСпорт-Экспресс 17:55

Нападающий Эден Азар стал лучшим игроком "Челси" в сезоне-2018/19. Бельгиец победил в голосовании и среди болельщиков, и среди игроков. Он в четвертый раз получил данную награду.
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Азар признан лучшим игроком «Челси» по итогам сезона-2018/19

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Азар признан игроком года в «Челси»

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Азар признан лучшим игроком сезона по версии футболистов «Челси»

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Футболисты «Челси» назвали Азара игроком сезона. Фанаты признали лучшим его гол «Ливерпулю»

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Эден Азар
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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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