Футбол
Азар признан лучшим игроком «Челси» в сезонеСпорт-Экспресс 17:55
Нападающий Эден Азар стал лучшим игроком "Челси" в сезоне-2018/19. Бельгиец победил в голосовании и среди болельщиков, и среди игроков. Он в четвертый раз получил данную награду.
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Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
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Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
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При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
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Китайский производитель отобрал у Samsung 11 % рынка гибких AMOLED
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Обновлено в 10:23
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
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Запад прорабатывает захват Калининграда
Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
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Трамп снова передумал насчет пошлин на китайские товары
В зависимости от прогресса в переговорах с Китаем американская сторона может отменить пошлины на ряд китайских товаров, заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
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Новый дракон может появиться в «Игре престолов»
Актер Йохан Филип Асбек, исполнивший роль Эурона Грейджоя в «Игре престолов», опубликовал в Instagram пост, который взволновал поклонников сериала.
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Политика
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Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено в 08:36
Космос
Ученые установили механизм потери воды Марсом
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Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане
Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году.
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Происшествия
«Аэрофлот» отменил уже десять рейсов на Superjet 100
Обновлено вчера в 10:39
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В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц «восстал из мертвых»
Исчезнувший с лица Земли сотни тысяч лет назад вид наземных птиц вновь возродился в прежнем своем состоянии.
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Общество
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше
Далай-лама объяснил российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты, сократить разрыв между богатыми и бедными.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В Дагестане на видео попал уносящий коров и машины селевой поток
В Дагестане на видео удалось снять мощный селевой поток, который уносил за собой коров и автомобили.
Обновлено в 07:39
Футбол
В «Локомотиве» потеряли связь с Денисовым
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался относительно ситуации с капитаном команды Игорем Денисовым, передает Sport24.
Обновлено в 16:41
Общество
Итоги недели: 9 мая, новые штрафы и крах транспортного предприятия
Подводим итоги праздничной недели в Белгородской области. Главный праздник страны Бессмертный полк в Белгороде снова побил рекорды.
Обновлено в 14:09
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21
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Высокоскоростной катер разрабатывают в России
Высокоскоростной катер «Кречет» с глиссирующими лыжами разрабатывает Центральное конструкторское бюро имени Алексеева.
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7 правил, чтобы дожить до 100 лет
Больше двигаемся – меньше подвергаемся сердечно-сосудистым заболеваниям, а малоподвижный образ жизни отнимает до четырех лет жизни.
Обновлено в 11:22
Здоровье
Роспотребнадзор проверил готовность к половодью
Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
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Здоровье
Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
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Футбол
Бенитес сравнил матчи «Ливерпуля» против «Милана» и «Барселоны»
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес, руководивший «Ливерпулем» в 2005 году, рассказал какой волевой матч в исполнении красных получился лучше.
Обновлено в 17:08
Хоккей
Швеция уступила Чехии в матче ЧМ по хоккею
Чешская сборная победила команду Швеции со счетом 4:2 в своем первом матче ЧМ по хоккею.
Обновлено в 18:45
Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете США
Обновлено вчера в 08:42