Футбол

Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге ЕвропыРИА Новости 12:24

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter. "Челси" в среду выиграл Лигу Европы, обыграв в финале в Баку другой клуб из Лондона "Арсенал" (4:1).
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Азар - лучший футболист недели в Лиге Европы

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