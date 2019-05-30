Футбол
Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге ЕвропыРИА Новости 12:24
Оливье Жиру
|49′
Педро Родригес
|55′
Педро Родригес
|60′
Эден Азар
|65′
|66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
|67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
|68′
|69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
|71′
Эден Азар
|72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
|76′
|77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
|89′
|52%
|Владение мячом
|48%
|2
|Удары в сторону ворот
|8
|8
|Удары в створ ворот
|1
|–
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
27
Кристенсен
30
Луиз
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
22
Виллиан
18
Жиру
21
Дзаппакоста
1
Чех
5
Папастатопулос
6
Косьельни
29
Гендузи
15
Мэйтленд-Найлс
17
Ивоби
59
Уиллок
34
Джака
31
Колашинац
9
Ляказетт
14
Обамеянг
Арсенал
Расстановка 3‑5‑2
Полузащитник лондонского "Челси" Эден Азар признан лучшим футболистом недели в Лиге Европы по итогам финального матча, сообщается на странице УЕФА в Twitter. "Челси" в среду выиграл Лигу Европы, обыграв в финале в Баку другой клуб из Лондона "Арсенал" (4:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые владели 50,03% акций Промсвязьбанка, арестовано по иску ПСБ, говорится в определении суда.
Обновлено в 16:24
Футбол
Конте потребовал от «Интера» продать Икарди
По данным La Gazzeta dello Sport, Конте отказывается работать с форвардом Мауро Икарди, потребовав от клуба продать нападающего.
Обновлено в 08:31
Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Госдума ужесточила наказание для пьяных нарушителей ПДД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие наказание для пьяных водителей, по вине которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата
Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.
Обновлено в 14:10
Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Благодаря фото, опубликованным Autoblog.com, некоторые секреты были раскрыты.
Обновлено в 05:00
Кино
Сын Кадырова снялся в турецком сериале
В сети появился эпизод турецкого сериала, в котором появляется сын главы Чечни.
Обновлено в 03:49
Общество
Работы на станции «Шиес» в Архангельской области завершатся к 15 июня
Инвестор экотехнопарка «Шиес» в Ленском районе Архангельской области, компания «Технопарк», планирует завершить первый этап реализации проекта к 15 июня, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 11:25
Авто
В России прекратят продажи автомобилей Infiniti Q30 и QX30
Компания Infiniti объявила о прекращении продаж моделей Q30 и QX30.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие
Пентагон: Россия использует С-400 в Турции для сбора данных об F-35
Помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что Россия поставляет зенитные ракетные комплексы С-400 в Турцию в том числе для сбора данных об американских самолетах F-35.
Обновлено в 15:08
Армия и оружие
Минобороны запланировало два пуска ракет «Сармат»
Обновлено в 15:11
Здоровье
Минздрав объяснил снижение доли непьющих россиян
В Минздраве заявили, что причиной увеличения частоты употребления алкоголя в России может быть заморозка акцизов в 2018 и 2019 годах, сообщает RNS.
Обновлено в 12:47
Космос
Грузовой корабль Dragon вернётся с МКС на Землю 3 июня
Грузовой корабль Dragon компании SpaceX должен вернуться с Международной космической станции (МКС) на Землю 3 июня.
Обновлено в 17:43
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась в новой откровенной фотосессии
Кристина Агилера поразила фанатов, снявшись в новой откровенной фотосессии.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Владимиром
По данным полиции, авария произошла около 19:55 на 7 км автодороги Владимир - Муром - Арзамас.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Политика
Bloomberg пишет об отказе России продавать Ирану С-400
Россия отклонила просьбу Ирана о покупке систем противоракетой обороны С-400, опасаясь, что эта продажа вызовет еще большую напряженность на Ближнем Востоке, приводит американское информационное агентство Bloomberg слова двух осведомленных источников, в том числе - высокопоставленного российского чиновника.
Обновлено в 17:21
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Обновлено в 10:16
Авто
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3 1989 года выпуска
На продажу выставили автомобиль BMW E30 M3, выпущенный в 1989 году, по цене в 36 тысяч долларов.
Обновлено в 03:52
Общество
Путин вручил многодетным матерям и отцам ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин наградил многодетных родителей из восьми регионов. Все они воспитывают по меньшей мере семь детей.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали 12 высокопоставленных сотрудников МВД
Следственные органы республики подозревают ряд должностных лиц регионального МВД, в числе которых начальники районных отделов полиции и отделений ГИБДД, в создании и участии в преступном сообществе, а также в получении взяток в особо крупном размере.
Обновлено в 05:53
Космос
NASA прервало видеотрансляцию странных лучей света из космоса
Трансляция велась с камер, установленных на Международной космической станции.
Обновлено в 07:54
Политика
Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических пусках
Минобороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещается сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:54
Гаджеты
HP представила первый в мире лазерный принтер без картриджа
Лазерный HP Neverstop Laser рассчитан на небольшие предприятия и в нем нет привычного для понимания картриджа, а заправка происходит без остановки печати.
Обновлено в 13:21
Политика
Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс
Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Динамо» интересуется нападающим лиссабонского «Спортинга» Перейрой
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» проявляет интерес к форварду лиссабонского «Спортинга» Матеусу Перейре, который прошедший сезон на правах аренды провёл в «Нюрнберге».
Обновлено в 13:45
Здоровье
Врачи дали рекомендации по защите от аномальной жары
Врачи дали россиянам советы, как пережить жару. Об этом 30 мая сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:06