Футбол

Азар признан лучшим игроком недели в Лиге ЕвропыSport24.ru 12:07

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Лучшим игроком недели в Лиге Европы признали полузащитника «Челси» Эдена Азара, сообщается на официальном сайте УЕФА. В финале Лиги Европы «Челси» в Баку разгромил со счетом 4:1 «Арсенал».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Объявлен лучший игрок финала Лиги Европы

Газета.Ru12:55

УЕФА назвал игрока недели в Лиге Европы

Soccer.ru12:44

Азар признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Матч ТВ12:26

Азар признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sportbox.RU12:26

Азар признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Спорт-Экспресс12:18

Азар признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Sport24.ru12:07

4 футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала ЛЕ

Чемпионатвчера в 22:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия

Жительница Ростова-на-Дону осуждена за смерть собственной дочери

20-летнюю женщину осудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Жертвой преступления стала маленькая дочь осужденной.
Обновлено в 11:12
Футбол

«Уфа» победила «Томь» в первом матче за право играть в Премьер-лиге

Обновлено в 12:47
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.
Обновлено в 14:45
Футбол

Рамос объявил, что остается в мадридском «Реале»

Защитник Серхио Рамос в четверг на специальной пресс-конференции объявил, что остается в мадридском футбольном клубе "Реал".
Обновлено в 12:54
Игры

Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для ПК

Обновлено в 14:00
Происшествия

12 действующих и бывших офицеров МВД задержали в Кабардино-Балкарии

Обновлено в 06:26
Теннис

Хачанов обыграл француза Баррера и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Обновлено в 14:38
Политика

Россиянка возглавит штаб-квартиру ООН в Женеве

Россиянка Татьяна Валовая назначена главой штаб-квартиры ООН в Женеве. Об этом сообщается на сайте всемирной организации.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Кошка в английском городке почти неделю дурачила спасателей

Обновлено в 12:03
Общество

В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам

Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Игры

GOG.com раздаёт Obduction

Наибольшую скидку магазин установил на приключенческую головоломку от первого лица Obduction.
Обновлено в 12:10
Общество

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Пентагон внес Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:14
Наука

Употребление энергетиков приводит к нарушениям работы сердца

Употребление литра энергетических напитков за короткое время приводит к нарушениям в работе сердца.
Обновлено в 00:40
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Здоровье

Психолог рассказала, как снизить стресс перед ЕГЭ

Психолог, эксперт Обрсоюза Елена Романова рассказала «Российской газете», как можно снизить стресс перед ЕГЭ.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин изменил Виталине Цымбалюк-Романовской с бывшей невестой

Сегодня в эфир Первого канала вышел второй выпуск шоу «На самом деле» Дмитрия Шепелева, посвященный Прохору Шаляпину и Виталине Цымбалюк-Романовской.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Финансы

Россияне начали массово скупать валюту

В обменниках россияне обменяли на 25% больше, купив валюты на $2,5 млрд, а еще $2 млрд сняли с валютных счетов.
Обновлено в 10:40
Финансы

Украина сократила золотовалютные резервы на $1,2 млрд

В мае 2019 года Украина сократила свои золотовалютные резервы с $20,5 млрд до $19,3 млрд, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на председателя украинского Нацбанка Якова Смолия.
Обновлено в 01:36
Футбол

«Локомотив» претендует на форварда «Тоттенхэма» Янссена

Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» заинтересован в переходе форварда «Тоттенхэм Хотспур» Винсента Янссена.
Обновлено в 14:09
Политика

Зеленский заявил, что Украина ведет «две войны»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенатором США Робертом Портманом прокомментировал роспуск Верховной рады и заявил, что Украина ведет "две войны".
Обновлено в 14:07
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Федеральная пассажирская компания (ФПК; «дочка» РЖД) заявила, что не повышала цен на билеты в летние месяцы в вагоне-плацкарте.
Обновлено в 04:31
Наука

Сенсорные перчатки помогут роботам распознавать объекты на ощупь

Перчатка с сенсорным покрытием, созданная инженерами Массачусетского технологического института (Соединенные Штаты Америки), позволяет фиксировать давление, возникающее при взаимодействии с разными объектами.
Обновлено в 08:10
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено 28 мая в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное