Футбол

Азар признался, что любил «Реал» еще до Зидана
Sport24.ru
02:16

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мысли относительно своего будущего. Бельгийца неоднократно сватали в «Реал», а сам футболист признался, что любил мадридский клуб еще до того, как в нем оказался Зинедин Зидан.
Sport24.ru02:16

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Э. Азар: всегда любил мадридский «Реал», ещё до Зидана

Чемпионат00:10

Азар признался, что любил «Реал» еще до Зидана

Sport24.ru02:16

Хавбек «Челси» Азар рассказал о своей любви к «Реалу»

Газета.Ruвчера в 20:50

Эден Азар: «Я всегда любил „Реал“, но решения пока нет»

Спорт-Экспрессвчера в 19:02

Азар – о возможном переходе в «Реал»: «Всегда любил этот клуб»

Бомбардир.рувчера в 17:39

Азар: «Мне всегда нравился „Реал“ - и с Зиданом, и без него»

Soccer.ruвчера в 14:14

Эден Азар: «Я всегда любил „Реал“. Приму решение о своем будущем, но не знаю, когда»

Sports.ruвчера в 16:59
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