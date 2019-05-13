Азар принял решение о своём будущем в «Челси»RT на русском 04:53

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.

Азар принял решение о своём будущем в «Челси»

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