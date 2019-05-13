Футбол
Азар принял решение о своём будущем в «Челси»RT на русском 04:53
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.
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Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»
Sport24.ruвчера в 21:52
Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»
Sports.ruвчера в 17:51
Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды
Советский спортвчера в 18:40
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Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
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В Казани подросток с пистолетом взял класс в заложники
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Авторы снимков комментируют, что уровень воды в этом году чрезвычайно низок, что может быть опасно для обитателей реки и стать причиной экологической катастрофы.
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Лучшим комедийным сериалом стал проект "Навеки Салли". Лучшим мини-сериалом эксперты назвали "Патрик Мелроуз".
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Летевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
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В Оренбуржье подростка заподозрили в убийстве сверстника
В Оренбуржье по горячим следам раскрыто убийство 17-летнего подростка.
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СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Политика
Пашинян назвал цену победы революции в Армении
Другим важным условием победы «революции любви» Пашинян назвал появление социальных сетей.
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Новый агрессивный Kia Cerato поступил к дилерам
Официальные продажи нового седана KIA Cerato (K3) с альтернативным дизайном начнутся в Китае 16 мая, однако первые «товарные» экземпляры уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Спорт
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
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РБК назвало регионы с максимальным запросом на смену губернатора
Как показали опросы, самый большой запрос населения на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии.
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Стало известно условие получения жителями Донбасса российской пенсии
Минтруд РФ назвал условие получения российских пенсий жителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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В мэрию Москвы подана заявка на гей-парад
Как сообщил ЛГБТ-активист Николай Алексеев в соцсети, планируется гей-парад с участием до 300 человек и три митинга.
Обновлено в 07:14
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Новое руководство «Спартака» может отказаться от идеи аренды Промеса
Как стало известно Sport24, московский «Спартак» хотел сделать запрос «Севилье» об аренде Квинси Промеса, но из-за смены руководства на данный момент трансферный план заморожен.
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Общество
«Бессмертный полк» в Петербурге стал самым массовым шествием в России
Акция "Бессмертный полк", которая 9 мая в Санкт-Петербурге собрала более миллиона человек, стала самой массовой в России, сообщает в понедельник пресс-служба городского правительства.
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В Севастополе назначена новая вице-губернатор по экономике
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Шведская прокуратура возобновит дело против Ассанжа
Шведская прокуратура возобновит дело об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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IKEA откроет первый магазин в черте Москвы 27 июня
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В Нью-Йорке официант вернул клиентке чек на 426 тысяч долларов
После ухода клиентки официант обнаружил, что она забыла чек на 426 тысяч долларов.
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