Футбол

Азар принял решение о своём будущем в «Челси»RT на русском 04:53

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бельгии по футболу Эден Азар заявил, что уже принял решение относительно своего будущего.
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Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»

Sport24.ruвчера в 21:52

Азар – о будущем: я принял решение, сказал клубу пару недель назад

Чемпионатвчера в 20:25

Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»

Sports.ruвчера в 17:51

Азар сообщил, что принял окончательное решение по вопросу о своем дальнейшем пребывании в «Челси»

Sportbox.RUвчера в 18:15

Эден Азар: «Я принял решение и сказал об этом клубу»

Спорт-Экспрессвчера в 17:41

Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

Бомбардир.рувчера в 18:46

Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды

Советский спортвчера в 18:40
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СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

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Как стало известно Sport24, московский «Спартак» хотел сделать запрос «Севилье» об аренде Квинси Промеса, но из-за смены руководства на данный момент трансферный план заморожен.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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