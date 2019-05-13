Футбол
Азар принял решение о дальнейшем будущемГазета.Ru вчера в 23:29
Хавбек лондонского "Челси" Эден Азар рассказал о будущей карьере, передает "Советский спорт". Полузащитник может оставить английский клуб.
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Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды
Советский спортвчера в 18:40
Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»
Sport24.ruвчера в 21:52
Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»
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Прокурор Хакасии за год разбогател
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В Индонезии после выборов скончались около 500 сотрудников избиркомов
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Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву.
Обновлено вчера в 23:23
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Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.
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Армия и оружие
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За минувшие сутки у берегов Камчатского полуострова зарегистрировали сразу пять землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
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«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.
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