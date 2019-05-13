Футбол

Азар принял решение о дальнейшем будущемГазета.Ru вчера в 23:29

Хавбек лондонского "Челси" Эден Азар рассказал о будущей карьере, передает "Советский спорт". Полузащитник может оставить английский клуб.
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Азар сообщил, что принял окончательное решение по вопросу о своем дальнейшем пребывании в «Челси»

Sportbox.RUвчера в 18:15

Азар – о будущем: я принял решение, сказал клубу пару недель назад

Чемпионатвчера в 20:25

Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды

Советский спортвчера в 18:40

Азар: «Не думаю, что гарантия выступления „Челси“ в ЛЧ может убедить меня остаться»

Sport24.ruвчера в 21:52

Эден Азар: «Я принял решение и сказал об этом клубу»

Спорт-Экспрессвчера в 17:41

Азар: «Я принял решение о будущем, но все зависит не только от меня»

Бомбардир.рувчера в 18:46

Азар о будущем: «Я уже принял решение и пару недель назад сказал об этом «Челси»

Sports.ruвчера в 17:51
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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