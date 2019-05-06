Футбол
Азар повторил достижения Кантона, Ле Тиссье и Анри в АПЛProstoProSport вчера в 23:57
Азар стал лишь четвертым игроком, кому покорилась планка в 15 и более передач и голов за один сезон. Ранее это удавалось Эрику Кантона («МЮ», сезон-1992/93), Мэтту Ле Тиссье («Саутгемптон», сезон-1994/95) и Тьерри Анри («Арсенал», сезон-2002/03).
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Азар повторил достижение Анри, Кантона и Тиссье. Такого в АПЛ не было 16 лет
Sportbox.RUвчера в 23:16
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
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США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
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ЕС начнет расследование антиконкурентного поведения Apple в связи с жалобой Spotify
Согласно отчету Financial Times, Европейская комиссия готовится начать официальное расследование предполагаемого антиконкурентного поведения.
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Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик
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Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
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Рубль пойдет вниз после майских праздников
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