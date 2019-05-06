Футбол

Азар повторил достижения Кантона, Ле Тиссье и Анри в АПЛProstoProSport вчера в 23:57

Азар стал лишь четвертым игроком, кому покорилась планка в 15 и более передач и голов за один сезон. Ранее это удавалось Эрику Кантона («МЮ», сезон-1992/93), Мэтту Ле Тиссье («Саутгемптон», сезон-1994/95) и Тьерри Анри («Арсенал», сезон-2002/03).
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Азар повторил достижение Анри, Кантона и Тиссье. Такого в АПЛ не было 16 лет

Sportbox.RUвчера в 23:16

Азар вышел на первое место по числу голевых передач среди игроков топ-5 лиг Европы

Sport24.ru00:23

Азар повторил достижение Анри, Кантона и Тиссье. Такого в АПЛ не было 16 лет

Матч ТВвчера в 23:16

Азар - лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

Спорт-Экспресс01:46

Азар, готовящийся уйти в «Реал», вошёл в историю Премьер-Лиги

Sport.ru01:57

Азар лидирует в топ-5 лигах Европы по числу голевых передач в текущем сезоне

Бомбардир.ру00:40

Азар – первый за 9 лет игрок «Челси», поучаствовавший в 31+ голе в сезоне АПЛ

Sports.ru00:56
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Происшествия

Ордена российского ветерана Великой Отечественной выкинули на свалку

Житель Южно-Сахалинска обнаружил на одной из свалок города пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны.
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Происшествия

В результате катастрофы в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек

В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия

При пожаре в многоэтажном доме на Ставрополье пострадали 13 человек

В результате пожара в многоэтажном доме в Железноводске пострадали 13 человек, десять из них госпитализировали.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Россиян призвали отказаться от полетов на Sukhoi Superjet 100

Ситуацию с катастрофой в московском аэропорту Шереметьево, где после жесткой посадки загорелся самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, прокомментировал член комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации Юрий Сытник.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Загоревшийся в Шереметьево лайнер приземлился со второй попытки

Лайнер Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в Шереметьево, смог сесть только со второй попытки.
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия

Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин прокомментировал видеозапись, на которой он стреляет из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Спасатели достали тела всех погибших при авиакатастрофе в Шереметьеве

Обновлено в 01:24
Происшествия

В авиакатастрофе в Шереметьево погиб гражданин США

Обновлено вчера в 19:10
Политика

Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась на Аляске

Обновлено в 01:39
Гаджеты

Сбербанк запатентовал умный холодильник

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала заявку, ранее поданную российским Сбербанком, на так называемый «умный холодильник».
Обновлено в 01:58
Происшествия

Погиб бортпроводник, спасавший пассажиров из горящего «Суперджета»

Одной из 13 жертв рейса "Аэрофлота", совершившего аварийную посадку в Шереметьеве через 28 минут после взлета, стал бортпроводник Максим Моисеев.
Обновлено вчера в 14:13
Общество

Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 20 тыс. торговых точек с алкоголем

Проверки проводились с января 2017 года Специалисты Роспотребнадзора проверили с начала 2017 года более 42 тысяч торговых точек, в которых имелся алкоголь.
Обновлено в 02:16
Гаджеты

«Геркулес»: рассекречен новый флагманский смартфон Xiaomi

Обновлено в 00:29
Музыка

Победившая в «Голосе» дочь Алсу сделала заявление о своем будущем

Победить в шоу было непросто, заметила певица. Это второе заявление семьи Алсу после скандала.
Обновлено вчера в 05:45
Происшествия

На пляже новосибирского Академгородка убит молодой человек

Обновлено в 01:50
Авто

Новый кросс-вэн Renault Triber оценят дешевле LADA Vesta

Предполагается, что новинку оценят примерно в 550 000 рупий (около 500 тыс. рублей), т. е. даже дешевле, чем российский бестселлер LADA Vesta.
Обновлено вчера в 22:37
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдеть Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдеть Донбасс».
Обновлено в 01:27
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»

"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

США направят авианосную группу к берегам Ирана

США направят ударную группу военно-морских сил во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков к берегам Ирана.
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьеве находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Технологии

ЕС начнет расследование антиконкурентного поведения Apple в связи с жалобой Spotify

Согласно отчету Financial Times, Европейская комиссия готовится начать официальное расследование предполагаемого антиконкурентного поведения.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

Буквально несколько часов назад на YouTube-канале HBO появился тизер 5 серии финального сезона "Игры престолов".
Обновлено в 01:14
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

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Происшествия

Орбакайте вспомнила, как приземлилась на Superjet со второй попытки

«Недавно при подлете к Белгороду на #сухойсуперджет приземлились со второй попытки», — написала Орбакайте на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:17
Финансы

Рубль пойдет вниз после майских праздников

По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
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Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева

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В Забайкалье оценили ущерб сельскому хозяйству от природных пожаров

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Эден Азар
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Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Уотфорда, графство Хартфордшир. В настоящее время выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1881 году под названием «Уотфорд Роверс».
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