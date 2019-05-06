Футбол

Азар повторил достижения Кантона, Ле Тиссье и Анри в АПЛProstoProSport вчера в 23:57

Азар стал лишь четвертым игроком, кому покорилась планка в 15 и более передач и голов за один сезон. Ранее это удавалось Эрику Кантона («МЮ», сезон-1992/93), Мэтту Ле Тиссье («Саутгемптон», сезон-1994/95) и Тьерри Анри («Арсенал», сезон-2002/03).
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Азар — лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

Матч ТВ02:53

Азар — лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

Sportbox.RU02:53

Азар – первый за 9 лет игрок «Челси», поучаствовавший в 31+ голе в сезоне АПЛ

Sports.ru00:56

Азар вышел на первое место по числу голевых передач среди игроков топ-5 лиг Европы

Sport24.ru00:23

Азар, готовящийся уйти в «Реал», вошёл в историю Премьер-Лиги

Sport.ru01:57

Азар лидирует в топ-5 лигах Европы по числу голевых передач в текущем сезоне

Бомбардир.ру00:40

Азар - лидер по голевым передачам среди игроков в лигах топ-5

Спорт-Экспресс01:46
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Происшествия

Главы государств выражают соболезнования по погибшим в Шереметьево

Обновлено в 03:40
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В НИИ Склифосовского доставили еще 3 пострадавших в ЧП в Шереметьеве

Обновлено в 03:25
Политика

Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 01:27
Происшествия

Какие рейсы отменили из-за пожара самолета в Шереметьево

В связи с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево компания "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 5 и 6 мая.
Обновлено вчера в 15:55
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне

На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено в 02:29
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Обновлено в 00:07
Происшествия

Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета

Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Экономика

Индекс PMI в сфере услуг РФ в апреле снизился до 52,6 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в апреле 2019 года снизился до отметки 52,6 пункта против 54,4 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Названа предварительная причина гибели пассажиров SSJ-100

Обновлено в 03:14
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 03:01
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе с Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево".
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия

СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следственный комитет назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево — недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, неисправность самолета или неблагоприятные метеоусловия, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:50
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших в катастрофе в «Шереметьево»

Ранее online47 сообщал о трехдневном трауре, объявленном в Мурманске.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Полиция задержала последнего из девяти сбежавших из изолятора в Туве

Сотрудники правоохранительных органов задержали последнего, девятого сбежавшего из изолятора временного содержания в Туве.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Железноводске при пожаре в многоэтажке пострадали 13 человек

Спасатели эвакуировали более 50 жильцов. Всего пострадало 13 человек, из них 10 госпитализировали (в их числе пятеро детей).
Обновлено в 02:00
Происшествия

Boeing около года знал о неполадках модели 737 MAX

Американская корпорация Boeing за год до крушения своего лайнера 737 MAX в Индонезии знала об имевшейся у самолетов этой модели проблеме с функцией безопасности.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Украинские диверсанты сбежали, бросив раненого товарища и оружие

Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Гаджеты

Скачка производительности не будет: появилась информация о видеокартах AMD Navi

Второй немаловажный аспект заключается в том, что поколение Navi всё ещё будет основано на архитектуре GCN, как и все видеокарты AMD, начиная с линейки Radeon HD 7000.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В Мурманске к стихийным мемориалам несут цветы и игрушки

В Мурманске и аэропорту Мурманска к стихийным мемориалам местные жители приносят цветы и мягкие игрушки.
Обновлено вчера в 23:23
Футбол

AS: Зидан хочет продать Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может покинуть клуб, сообщает AS.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Россияне просят запретить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 02:59
Общество

Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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