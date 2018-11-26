Футбол

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе
Sport24.ru
19:01

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Sport24.ru19:01

Подробнее о событии

Эден Азар: «Я не перейду в „Реал“ в январе»

Матч ТВ19:22

Эден Азар: «Я не перейду в „Реал“ в январе»

Sportbox.RU19:22

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе

Sport24.ru19:01

Э. Азар: если однажды вернусь в Лигу 1, то перейду в «Лилль», а не в «ПСЖ»

Чемпионат15:52

Азар: «„Реал“ - это предел моих мечтаний»

Евро-футбол.ру15:31

Эден Азар: «У меня были контакты с ПСЖ»

Soccer.ru15:24

Азар о том, что «Реал» – клуб его метчы: «Это правда, но в январе я не уйду, летом – возможно»

Sports.ru16:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Футбол

Матчи 15-го тура РПЛ посетили 119 010 болельщиков

Матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги посетили 119 010 болельщиков. По этому показателю 15-й тур стал одним из худших в сезоне-2018/19.
Обновлено в 21:58
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 17:15
Футбол

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии

Обновлено в 21:10
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено в 15:24
Футбол

«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено в 16:59
Футбол

«Зенит» назвал состав команды на матче с «Ростовом»

В воскресенье, 25 ноября, стал известен состав команды петербургского клуба «Зенит» в матче против «Ростова».
Обновлено в 16:09
Футбол

Победа над «Бетисом» стала для «Вильярреала» первой за два месяца

Обновлено в 17:01
Футбол

«Арсенал» проиграл в 200-й раз в чемпионатах России

Арсенальцы проиграли на чужом поле в 200-й раз за время выступлений в российских чемпионатах на всех уровнях.
Обновлено в 17:50
Футбол

«Милан» планирует арендовать хавбека «Челси» Фабрегаса

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас попал в сферу интересов итальянского "Милана", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:03
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»

Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено в 14:58
Футбол

Нападающий «Лиона» Депай зачитал рэп в золотом костюме

Форвард записал видеоролик, в котором зачитал рэп в костюме, расшитом золотом. В это время голландец еще и курил сигару.
Обновлено в 21:07
Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 16:10
Футбол

Фердинанд раскритиковал Моуринью за слова о молодых игроках «МЮ»

Не думаю, что тренер должен публично критиковать, - приводит Goal слова Моуринью.
Обновлено в 20:14
Футбол

Гаттузо оценил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча с «Лацио» (1:1) в 13-м туре Серии А посетовал на большое количество травмированных игроков своей команды и оценил вероятность перехода в стан россонери шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 21:11
Футбол

Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финалом Кубка Либертадорес

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона обвинил президента Аргентины Маурисио Макри в беспорядках в Буэнос-Айресе перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (первая встреча завершилась со счетом 2:2).
Обновлено в 07:16
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, полузащитник английского клуба «Челси» и сборной Бельгии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное