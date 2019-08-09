Футбол

Азар получил в «Реале» номер РоналдуЧемпионат 11:14

В прошлом сезоне «семёрка» принадлежала форварду Мариано Диасу, который теперь будет играть в футболке с 24-м номером. Ранее 7-й номер на протяжении многих лет принадлежал Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешёл в «Ювентус». 28-летний Азар перешёл в «Реал» из «Челси» за € 100 млн.
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