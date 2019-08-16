Футбол
Азар получил травму бедра на тренировке «Реала»Sports.ru 08:49
Полузащитник «Реала» Эден Азар получил травму на тренировке клуба. После обследования у бельгийца была диагностирована мышечная травма правого бедра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено в 03:41
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Теннис
Рублёв обыграл Федерера в Цинциннати
Обновлено в 04:12
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в Mortal Kombat
Обновлено в 08:31
Политика
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией технологий напомнила о захвате американскими властями российской дипсобственности.
Обновлено в 08:48
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Большинство пассажиров аварийного A321 отказались от полёта в Крым
154 пассажира Airbus A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, отказались от нового полёта в Симферополь.
Обновлено вчера в 16:10
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Футбол
Шюррле обратился к болельщикам «Спартака» после победы над «Туном»
Полузащитник "Спартака" Андре Шюррле в социальной сети отреагировал на победу в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы над "Туном" со счётом 2:1.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет
Обновлено в 00:48
Авто
Новая Toyota Corolla получила спецверсию Nightshade Edition
Выпускаемая в черном, серебристом или белом цвете, Corolla Nightshade Edition оценивается от 22 290 долларов США или порядка 1,47 млн рублей за хэтчбек и 22 750 долларов США (1,5 млн рублей) за седан.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
«На сегодняшний день применение уменьшенных регистрационных знаков не запрещено, но они могут быть установлены только на тех транспортных средствах, которые имеют нестандартные места для их установки, что прямо предусмотрено новой редакцией ГОСТ», — пояснила Волк.
Обновлено в 05:01
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город на юге Идлиба
Сирийские правительственные войска освободили от террористов небольшой город Кафр-Айн на юге Идлиба. Это произошло во вторник вечером.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца
34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения.
Обновлено в 09:17