Футбол
Азар поцеловал эмблему «Реала» и вызвал восторг болельщиковГазета.Ru 16:00
Презентация бельгийского новичка собрала почти 50 тысяч человек на трибунах стадиона. Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала".
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