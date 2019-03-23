Футбол
Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с ЗиданомГазета.Ru вчера в 11:09
Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun. По информации источника, бельгийский футболист согласился перейти в стан "сливочных".
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Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта
На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
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Испания — Норвегия 2:1
Футболисты сборной Испании в домашнем матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Норвегии.
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В Кабардино-Балкарии текстильное производство возросло на 20% за год
Производство текстильных изделий возросло на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил в пятницу министр промышленности региона Шамиль Ахубеков.
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Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
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Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
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Обновлено 22 марта в 17:14
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Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Обновлено вчера в 22:41
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Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме
Обновлено вчера в 18:36
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Сложную операцию на грудной клетке сделали подростку в Алтайском крае
Подростку из Камня-на-Оби провели сложную операцию на грудной клетке.
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Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»
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Политика
Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй
Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
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Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули
Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
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Зафиксирован резкий рост солнечной активности
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Обновлено 21 марта в 12:05
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Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства
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В случае с предыдущей модификацией "Москвич-400", малолитражный автомобилем «КИМ-10» получил больше отличий от своих предшественников с открытым верхом.
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Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.
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Футбол
Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией
Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
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После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра
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Экономика
Экономике США предсказано падение из-за Boeing
Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено вчера в 12:10