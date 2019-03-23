Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с ЗиданомГазета.Ru вчера в 11:09

Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun. По информации источника, бельгийский футболист согласился перейти в стан "сливочных".

Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с Зиданом

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