Футбол

Азар согласился перейти в «Реал» после разговора с ЗиданомГазета.Ru вчера в 11:09

Состоялся разговор главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара, сообщает The Sun. По информации источника, бельгийский футболист согласился перейти в стан "сливочных".
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Эден Азар - о контракте с «Реалом»: «Это слухи. И в них нет правды»

Sportbox.RUвчера в 19:13

Эден Азар - о контракте с «Реалом»: «Это слухи. И в них нет правды»

Матч ТВвчера в 19:13

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

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СМИ: Зидан убедил Азара покинуть «Челси» и перейти в «Реал»

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Азар опроверг слухи о том, что он согласовал контракт с «Реалом»

Чемпионатвчера в 18:02
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Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено вчера в 08:50
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

В очередной раз в Сети появилась информация о продолжении разработки инженерами Ульяновского автозавода кроссовера нового поколения.
Обновлено вчера в 11:20
Культура

Сергей Шнуров в Госдуме предложил «разогнать Минкульт»

Российский рок-музыкант, актер, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров на слушаниях в Государственной думе Российской Федерации предложил "разогнать" Министерство культуры.
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На Украине предложили Порошенко покаяться на коленях

В партии отметили, что за пять лет своего президентства Порошенко не выполнил ни одного предвыборного обещания, а только привел страну к расколу войной в Донбассе.
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Происшествия

Россиянин рассказал о ситуации на терпящем бедствие в Норвегии лайнере

Россиянин Аман Мулдашев, являющийся одним из членов экипажа круизного лайнера Viking Sky, который терпит бедствие у берегов Норвегии, рассказал о ходе спасательной операции.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия

Восемь тонн рыбных голов рассыпали у здания правительства Камчатки

Обновлено вчера в 19:11
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Защитник сборной Голландии Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Германии.
Обновлено вчера в 15:40
Шоу-бизнес

Кормухина рассказала о разговоре с Долиной на похоронах Началовой

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина рассказала о своем разговоре с родителями умершей Юлии Началовой и с певицей Ларисой Долиной.
Обновлено вчера в 10:26
Космос

Магнитная буря прогнозируется на Земле 24 марта

На Земле ожидается магнитная буря 24 марта, она будет слабой, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Обновлено 22 марта в 07:31
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено 22 марта в 13:13
Футбол

Испания — Норвегия 2:1

Футболисты сборной Испании в домашнем матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы-2020 переиграли команду Норвегии.
Обновлено вчера в 17:38
Экономика

В Кабардино-Балкарии текстильное производство возросло на 20% за год

Производство текстильных изделий возросло на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил в пятницу министр промышленности региона Шамиль Ахубеков.
Обновлено 22 марта в 12:42
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено 22 марта в 17:14
Армия и оружие

Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом

Обновлено вчера в 22:41
Спорт

Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

Обновлено вчера в 18:36
Здоровье

Сложную операцию на грудной клетке сделали подростку в Алтайском крае

Подростку из Камня-на-Оби провели сложную операцию на грудной клетке.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Сломавшийся эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено вчера в 22:57
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Норвежец на охоте подстрелил бегуна вместо косули

Охотник же уверяет, что он не специально подстрелил 75-летнего бегуна, просто спутал его с косулей.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 09:55
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В Сети появилось фото BMW X5 M без камуфляжа

Фотошпионам удалось запечатлеть новый баварский кроссовер BMW X5 в версии M. На снимке, который был опубликован в Сети, изображен новый «зараженный» кроссовер BMW X5 M. Автомобиль имеет ярко-красный окрас кузова и ряд деталей экстерьера, которые указывает на принадлежность к версии М Competition.
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Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Солнечная активность в последние сутки резко возросла, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
Обновлено 21 марта в 12:05
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Мадуро обвинил Гуайдо в подготовке своего убийства

Обновлено вчера в 22:51
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено вчера в 13:06
Авто

Каким был довоенный автомобиль КИМ-10-51

В случае с предыдущей модификацией "Москвич-400", малолитражный автомобилем «КИМ-10» получил больше отличий от своих предшественников с открытым верхом.
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Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти

Отец артистки Юлии Началовой Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1» рассказал, что его внучка Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 20:53
Футбол

Восемь игроков сборной Польши заболели перед матчем с Латвией

Восемь футболистов сборной Польши подхватили какой-то вирус накануне матча отборочного турнира Евро-2020 с командой Латвии.
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После победы на ЧМ Загитова сдавала допинг-тест до 5 утра

Обновлено вчера в 07:05
Экономика

Экономике США предсказано падение из-за Boeing

Аналитики одного из самых крупных банков в мире JP Morgan Chase предупредили, что проблемы корпорации Boeing могут сильно повлиять на американскую экономику в целом.
Обновлено вчера в 12:10
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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