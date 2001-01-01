Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»Бомбардир.ру вчера в 18:02

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

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