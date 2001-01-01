Футбол

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»Бомбардир.ру вчера в 18:02

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
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Эден Азар - о контракте с «Реалом»: «Это слухи. И в них нет правды»

Sportbox.RUвчера в 19:13

Эден Азар - о контракте с «Реалом»: «Это слухи. И в них нет правды»

Матч ТВвчера в 19:13

СМИ: Зидан уговорил Азара на переход в «Реал»

ProstoProSport22 марта в 16:52

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Бомбардир.рувчера в 18:02

Азар опроверг слухи о том, что он согласовал контракт с «Реалом»

Чемпионатвчера в 18:02

СМИ: Зидан убедил Азара покинуть «Челси» и перейти в «Реал»

Советский спорт22 марта в 16:00

Зидан уговорил Азара перейти в «Реал»

Sport.ru22 марта в 17:28
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество

На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу

Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову

Обновлено 21 марта в 02:36
Футбол

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Полиция досматривает прохожих у Елисейских полей в Париже

Жандармы проводят выборочный контроль прохожих после запрета властей на проведение манифестации "желтых жилетов" у Триумфальной арки.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX

По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

Внуки двух маршалов подадут заявление в СКР на Comedy Woman

Обновлено вчера в 02:34
Космос

Рогозин сравнил ракеты «Союз-2» и «Ангара» с автомобилями разных марок

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил ракету-носитель «Союз-2» с автомобилем марки «Жигули», а тяжелую «Ангару» – с «Камазом», передает «РИА Новости».
Обновлено 22 марта в 13:13
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено 22 марта в 10:30
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено вчера в 14:20
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»

Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи

У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Порошенко призвали покаяться на коленях

Обновлено в 00:19
Культура

Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками

Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Политика

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Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие

НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США

Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
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Политика

Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
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Власти Москвы решили не создавать новой длиннейшей линии метрополитена, в которой намеревались соединить Калининскую и Солнцевскую ветки.
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The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй

Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»

Обновлено вчера в 15:59
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Почти четверть россиян курят ежедневно

Обновлено вчера в 06:06
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Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню

Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
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Более 10 тыс. артефактов обнаружили археологи в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае.
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Очевидцы сообщили о стрельбе в американском городе Сан-Франциско штата Калифорния.
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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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