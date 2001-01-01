Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»Бомбардир.ру вчера в 18:02
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
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Общество
На Камчатке около восьми тонн рыбных отходов вывалились на дорогу
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Сегодня на Троекуровском кладбище похоронят Юлию Началову
Обновлено 21 марта в 02:36
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Полиция досматривает прохожих у Елисейских полей в Париже
Жандармы проводят выборочный контроль прохожих после запрета властей на проведение манифестации "желтых жилетов" у Триумфальной арки.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Внуки двух маршалов подадут заявление в СКР на Comedy Woman
Обновлено вчера в 02:34
Космос
Рогозин сравнил ракеты «Союз-2» и «Ангара» с автомобилями разных марок
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил ракету-носитель «Союз-2» с автомобилем марки «Жигули», а тяжелую «Ангару» – с «Камазом», передает «РИА Новости».
Обновлено 22 марта в 13:13
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено 22 марта в 10:30
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В деле о хищениях в гособоронзаказе появились сайентологи
У руководителей Липецкого станкостроительного предприятия (ЛССП), где накануне прошли обыски в рамках дела о хищениях в гособоронзаказе, нашли литературу сайентологов.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Порошенко призвали покаяться на коленях
Обновлено в 00:19
Культура
Режиссер Мамин эмигрировал в США из-за проблем со съемками
Из России в США эмигрировал российский режиссер, автор фильма «Окно в Париж», Юрий Мамин. Об этом он заявил в интервью изданию «Росбалт».
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Бойко назвал «Нафтогаз» бедой для Украины
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы» Юрий Бойко заявил, что компания «Нафтогаз» несет стране только вред.
Обновлено вчера в 18:27
Армия и оружие
НАТО решило построить в Польше объект для хранения военной техники США
Проект оценивают в 260 миллионов долларов. В общей сложности такие объекты появятся в четырёх странах.
Обновлено вчера в 00:46
Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Транспорт
Власти Москвы передумали строить линию метро, потратив 6 млрд рублей
Власти Москвы решили не создавать новой длиннейшей линии метрополитена, в которой намеревались соединить Калининскую и Солнцевскую ветки.
Обновлено в 00:22
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
Обновлено вчера в 06:06
Общество
Ровно год назад в Екатеринбурге снесли недостроенную телебашню
Самое высокое недостроенное сооружение в России – екатеринбургскую телебашню – снесли ровно год назад, 24 марта 2018 года.
Обновлено в 00:32
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера проекта 3170
В России возобновили работу над кроссовером УАЗ проекта 3170, им займутся инженеры компании Pininfarina.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
The Prodigy позвали фанатов повеселиться на похоронах Кита Флинта
Обновлено вчера в 18:55
Общество
Более 10 тыс. артефактов нашли при раскопках в Ханском дворце в Бахчисарае
Более 10 тыс. артефактов обнаружили археологи в ходе первых полномасштабных раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае.
Обновлено в 01:33
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Пожирающих друг друга котов нашли в квартире в Тагиле
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Очевидцы сообщили о стрельбе в Сан-Франциско
Очевидцы сообщили о стрельбе в американском городе Сан-Франциско штата Калифорния.
Обновлено в 00:50