Футбол
Азар определился с игровым номером в «Реале»News.ru 10:38
Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде. Как сообщает Marca, футболист выбрал номер 23 и обусловил это тем, что под этим номером играл легендарный баскетболист Майкл Джордан, который является его кумиром.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
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