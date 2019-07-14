Футбол

Азар определился с игровым номером в «Реале»News.ru 10:38

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде. Как сообщает Marca, футболист выбрал номер 23 и обусловил это тем, что под этим номером играл легендарный баскетболист Майкл Джордан, который является его кумиром.
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Азар взял номер Черышева

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Стало известно, под каким номером будет выступать Азар в «Реале»

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СМИ: Азар определился с игровым номером в «Реале»

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Азар возьмет в «Реале» 23-й номер. Причина в Майкле Джордане и Леброне Джеймсе

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Источник: Азар выбрал в «Реале» 23-й номер в честь Джордана и Джеймса

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Marca: Азар взял 23-й номер в «Реале»

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