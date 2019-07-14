Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде. Как сообщает Marca, футболист выбрал номер 23 и обусловил это тем, что под этим номером играл легендарный баскетболист Майкл Джордан, который является его кумиром.

Азар определился с игровым номером в «Реале»

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