Азар обратился к болельщикам после презентацииГазета.Ru 21:05

Полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар выразил слова благодарности болельщикам клуба за теплый прием во время презентации, передает "Советский спорт".

Общество Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.

Армия и оружие В Кремле оценили размещение беспилотников США в Польше Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение США разместить в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников.

Происшествия Одной из сестер Хачатурян предъявили окончательное обвинение Следствие по делу пока не закончено. Предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян планируется 14 июня.

Политика В Турции выразили надежду на изменение позиции США по поставкам С-400 Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что турецкая сторона надеется на то, что США изменят свою позицию по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400.

Авто Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Энергетика «Нафтогаз» назвал абсурдным предложение о соглашении с «Газпромом» Как считает исполнительный директор «Нафтогаза», в случае мирового соглашения с «Газпромом» украинская компания «как минимум, "добровольно" откажется от $2,8 млрд, а как максимум, еще и вернется в статус должника по положению контракта "бери или плати" (более $80 млрд до конца 2019) за газ, отобранный в 2014–2015 годы (около $4 млрд)».

Политика Путин повысил зарплаты российским судьям В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.

Шоу-бизнес 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж 18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.

Происшествия В Москве загорелся Измайловский кремль На востоке столицы произошло возгорание на территории музейного комплекса Измайловского кремля.

Политика Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова "Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.

Общество Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России Продюсера Бари Алибасова, вероятно отправят на реабилитацию в европейскую клинику, как только угроза жизни минует, заявил его сын Бари Алибасов-младший.

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Происшествия На Сахалине перевернулся пассажирский автобус Пассажирский автобус перевернулся недалеко от города Анива в Сахалинской области, передает телеканал АСВТ.

Армия и оружие США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.

Политика Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко огласят в американском штате Юта 19 июня, говорится в документах суда.

Политика Слуцкий: Россия не потерпит в ПАСЕ даже малейших ограничений Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не намерена мириться даже с малейшими рестрикциями, в противном случае она покинет зал заседаний.

Космос Космонавты на российской станции могут остаться без важнейшего тренажера Российские космонавты могут оказаться без важнейшего тренажера для поддержания физической формы, если национальную орбитальную станцию будут создавать на базе модулей от МКС, пишет «РИА Новости».

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Наука Ученые испытали новый лазер для уничтожения раковых клеток Команда ученых из Университета Арканзаса успешно протестировала лазер, который может отследить раковые клетки и убить их все, не нарушая пределов кожи.

Шоу-бизнес Сын Сергея Зверева ушел в монастырь Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.