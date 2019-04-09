Футбол
Азар не собирается покидать «Челси»Вести.Ru вчера в 19:35
Капитан лондонского "Челси" Эден Азар заявил, что не собирается покидать клуб. Ранее появилась информации о том, что Азар дал согласие на переход в "Реал".
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Эден Азар: «То, что я ухожу в „Реал“ - неправда». Я сосредоточен на «Челси»
Спорт-Экспрессвчера в 19:12
Эден Азар – о переходе в «Реал»: Сейчас я думаю о «Челси», а дальше будет видно
Советский спортвчера в 17:47
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Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинами
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Балашове молодой водитель насмерть сбил пенсионерку
23-летний водитель "ВАЗ-2114" в пути следования сбил 69-летнюю пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Экономика
Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год
Материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:32
Экономика
Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4
Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси в 2018 году составила $1 и 40 центов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 20:04
Космос
Уфолог обнаружил на снимках Марса древний саркофаг
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на новых снимках Марса древний саркофаг, который мог принадлежать внеземным цивилизациям.
Обновлено вчера в 04:56
Кино
В США скончался актер Сеймур Кэссел
По словам сына актера Мэтта Кэссела, его отец ушел из жизни в воскресенье из-за осложнений, вызванных болезнью Альцгеймера.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Toyota придумала мойку кузова, встроенную в автомобиль
Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку компании Toyota на систему мойки грузового отсека пикапа, интегрированную в кузов.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено вчера в 12:26
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать кроссовки для бега
Обновлено в 01:00
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идет к «полноправному членству» в России
Глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Юнион" заявил, что главная цель Донбасса заключается в "возвращении на Родину полноправным членом".
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
В Приамурье рассказали о состоянии девушки, на которую напал медведь
Накануне стало известно, что вечером 8 апреля на одной из баз отдыха женщина 1991 года рождения попыталась с рук покормить медведя, находящегося в металлической клетке, в результате чего получила травмы.
Обновлено в 02:21
Общество
ПФР после перерасчета пенсии доплатил уральцу 370 тыс. рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) в Свердловской области доплатил жителю Туринского района Николаю Васильеву 370 тыс. рублей после перерасчета пенсии за 12 лет.
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье
Нерождённому ребёнку удалось спасти жизнь матери
Специалисты отметили, что плод развивался нормально, но операция во время беременности может привести к выкидышу.
Обновлено в 01:58
Общество
Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы
В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено 07 апреля в 07:56
Футбол
21-летний хавбек отказался продлевать контракт с «ПСЖ»
По информации Le Parisien, футболист отказался продлевать контракт, который истекает летом 2020 года.
Обновлено в 01:39
Экономика
«Ведомостям» подыскивают нового читателя
Алексей Голубович отказался комментировать вопрос, рассматривает ли он возможность выступить инвестором «Ведомостей» или принять участие в поиске инвестиций для издания: «Я покупаю и продаю бизнесы уже 30 лет и ни разу не слышал, чтобы до завершения сделки кто-то что-то про нее сказал».
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Счетная палата заявила о недостаточной охране объектов наследия
В Счетной палате считают, что власти в регионах недостаточно контролируют сохранность федеральных объектов культурного наследия.
Обновлено в 02:19
Игры
Blizzard анонсировала ивент Storm Rising в Overwatch
В официальном твиттере Overwatch появилось короткое видео, анонсирующее новый «Архив Overwatch» под названием «Storm Rising».
Обновлено в 01:09
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть граждан поддерживает спикера парламента Хуана Гуаидо, объявившего себя временным президентом страны.
Обновлено вчера в 19:20
Спорт
Алина Загитова с трёхчасовой задержкой прилетела в Россию из Японии
В аэропорту юную чемпионку мира ожидали самые преданные поклонники Чемпионка мира 2019 Алина Загитова вернулась из Японии в Россию.
Обновлено в 02:28
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59