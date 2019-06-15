Футбол
Азар не расчитывает, что Рамос уступит ему право исполнять пенальтиМатч ТВ 21:54
Полузащитник «Реала» Эден Азар отметил, что не рассчитывает стать штатным пенальтистом королевского клуба вместо Серхио Рамоса.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:01, Вашингтон
Политика
В Японии открылась встреча министров энергетики и экологии G20
Обеспечение энергетической безопасности и эффективное использование природных ресурсов обсудят министры энергетики и экологии стран Группы двадцати (G20) на открывшейся в субботу двухдневной встрече в курортном городе Каруидзава.
Обновлено в 20:56
Политика
Медведчук заявил о схожести риторики Порошенко и Зеленского
Риторика президента Украины Владимира Зеленского «начинает повторяться» с риторикой предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено в 22:40
Футбол
«Реал» подписал полузащитника сборной Японии
Обновлено в 09:16
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».
Обновлено в 16:54
Политика
Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну
14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.
Обновлено в 19:20
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Технологии
ИИ научился выявлять отретушированные фото
В ходе эксперимента на вопрос, какие снимки были отредактированы, люди-добровольцы давали верный ответ в 53% случаев, в то время как ИИ не ошибался в 99% случаев.
Обновлено в 12:26
Экономика
Минюст собрался изымать у чиновников незадекларированные доходы
Минюст РФ приступил к разработке законопроекта, который позволит изымать с банковских счетов госслужащих денежные средства, легальность получения которых они не смогли подтвердить.
Обновлено в 05:24
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Армия и оружие
Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры
Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
Обновлено в 17:30
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Обновлено в 22:51
Шоу-бизнес
Родители Началовой прошли курс реабилитации
Близкие родственники Юлии Началовой рассказали «Комсомольской правде» о том, где получили помощь медиков после смерти артистки.
Обновлено в 08:58
Политика
Сотрудники Белого дома спели Трампу Happy Birthday to You
Обновлено в 17:25
Происшествия
Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Экономика
Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз
Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным
В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.
Обновлено в 13:38
Здоровье
Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав
Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено в 14:47
Игры
18-минутная демонстрация Trine 4: три уровня, три персонажа, масса способностей
Разработчики из студии Frozenbyte вместе с издательством Modus Games в рамках игровой выставки E3 2019 представили 18-минутный ролик с демонстрацией Trine 4: The Nightmare Prince.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено в 11:59
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Общество
Гиблое место: почему рестораторы постоянно сбегают с одних и тех же точек Екатеринбурга
В Екатеринбурге есть несколько мест, где постоянно открываются новые заведения, но спустя какое-то время на двери появляются надпись «Закрыто» и растяжка «Сдаётся в аренду».
Обновлено в 09:32
Политика
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до 2 метров.
Обновлено в 22:45
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Транспорт
В России могут увеличить скоростной лимит на дорогах до 130 км в час
Скорость до 130 км/ч первоначально увеличат на участках «Автодора», курирующего платные дороги: два участка М11 Москва — Санкт-Петербург и 5 на М4 «Дон».
Обновлено в 04:07
Политика
Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова
Напомним, что Иван Голунов в начале июня был задержан по делу о наркотиках.
Обновлено вчера в 06:53
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Шоу-бизнес
Оксана Лаврентьева обращалась к психологу из-за затяжной депрессии
Лаврентьева была не в силах справиться с апатией самостоятельно, поэтому обратилась за помощью к психологам.
Обновлено в 21:00