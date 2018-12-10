Футбол
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Н'Голо Канте
|45′
|53′
Лерой Сане
Габриэл Жезус
Жоржиньо
|63′
Матео Ковачич
Росс Баркли
|65′
|68′
Давид Сильва
Илкай Гюндоган
Виллиан
Рубен Лофтус-Чик
|75′
Давид Луиз
|78′
Педро Родригес
|80′
|84′
Рияд Марез
Фил Фоден
Эден Азар
Оливье Жиру
|90′
|39%
|Владение мячом
|61%
|81%
|Процент точных передач
|88%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|5
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|2
|1
|Угловые
|13
|18
|Отборы
|7
|12
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Челси
Расстановка 4‑3‑3
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
2
Рюдигер
30
Луиз
3
Алонсо
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
18
Жиру
12
Лофтус-Чик
31
Сантана
2
Уокер
5
Стоунз
14
Лапорт
18
Делф
20
Силва
25
Фернандиньо
8
Гюндоган
47
Фоден
7
Стерлинг
33
Жезус
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в АПЛ, назвав горожан лучшей командой лиги.
Sport24.ru16:01
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 23:09, Ашберн
Футбол
«Зенит» проиграл на своем поле «Рубину»
Обновлено в 20:02
Футбол
Определены все участники клубного чемпионата мира-2018
«Ривер Плейт» стал участником клубного чемпионата мира, как победитель Кубка Либертадорес.
Обновлено в 20:04
Футбол
«Дженоа» добился ничьей в матче со СПАЛом, играя в меньшинстве
Обновлено в 23:00
Футбол
«Бетис» одержал победу над «Райо Вальекано»
"Бетис" обыграл "Райо Вальекано" в 15-м туре чемпионата Испании - 2:0.
Обновлено в 17:22
Футбол
«Спартак» прибыл в Испанию на матч с «Вильярреалом»
Обновлено в 22:42
Футбол
Газинский провел 200-й матч за «Краснодар»
Матч 17-го тура РПЛ "Краснодар" - "Уфа" (1:1) стал 200-м для полузащитника Юрия Газинского в составе "быков".
Обновлено в 16:06
Футбол
«Лилль» спасся от поражения в матче с «Реймсом»
В матче 17-го тура французской Лиги 1 «Лилль» на своём поле сыграл вничью с «Реймсом» со счётом 1:1. Счет в матче был открыт гостями — гол забил Реми Уден на 64-й минуте.
Обновлено в 16:48
Футбол
«Витесс» проиграл худшей команде Эредивизие, у Караваева голевой пас
В 15-м туре Эредивизие "Витесс" играл с "НАК Бредой" худшей командой турнира.
Обновлено в 21:46
Футбол
Хохлов: «Игроки на 98% выполнили то, что планировали»
Обновлено в 15:22
Футбол
«Вулверхэмптон» обыграл «Ньюкасл» в матче АПЛ
Обновлено в 22:45
Футбол
«Манчестер Сити» следит за одним из лучших бомбардиров Лиги 1
В дальнейшем чемпион Англии планирует продолжить следить за выступлениями футболиста.
Обновлено в 21:49
Футбол
Ришарлисон может сменить Суареса в «Барселоне»
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон может сменить клубную прописку. К футболисту проявляет интерес «Барселона», сообщает Daily Star.
Обновлено в 22:26
Футбол
Солари — о матче с «Уэской»: ветер помешал красоте футбола
Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари объяснил сложными погодными условиями невнятную игру своей команды в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (1:0).
Обновлено в 16:40
Футбол
«Боруссия» обыграла «Штутгарт» в Менхенгладбахе
Менхенгладбахская «Боруссия» дома обыграла «Штутгарт» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 16:33
Футбол
Футболист ЦСКА пообещал умереть на поле
Полузащитник московского ЦСКА Кристиан Бистрович прокомментировал домашнюю победу в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Енисеем» (2:1), а также поделился ожиданиями от встречи 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
Обновлено в 18:44