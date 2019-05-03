Футбол
Азар собирается покинуть «Челси»Газета.Ru 01:57
Нападающий английского "Челси" Эден Азар может присоединиться к мадридскому "Реалу", сообщает "Советский спорт". По информации Marca, клубы провели переговоры вне поля зрения общественности, так как не хотели мешать бельгийцу закончить текущий сезон успешно.
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Бомбардир «Айнтрахта» дождался матча с «Челси», чтобы показать себя всей Европе
Спорт день за днемвчера в 07:48
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:06, Ашберн
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В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
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Американский журнал Billboard на церемонии вручения премии Billboard Music Awards назвал имена лучших исполнителей 2019 года, сообщает РИА Новости.
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Адвокат жены хавбека московского "Спартака" Дениса Глушакова Сергей Жорин сообщил, что футболист хочет запретить выезд дочери за границу, передает "Советский спорт".
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В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
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С крупным бизнесом не общаются как с колхозом.
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Следователи проверят данные о детях-маугли из Петербурга
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Никита Пресняков прошел медицинское обследование
Никита Пресняков обратился в клинику. По его словам, обследование прошло отлично.
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Экономика
Афипский НПЗ перешел во владение группы «Сафмар» Гуцериева
Афипский НПЗ, ранее находившийся под управлением ГК New Stream, перешел в 100%-ное владение ГК "Сафмар" Михаила Гуцериева, следует из базы данных "Спарк".
Обновлено вчера в 09:27
Авто
Концерн Volkswagen потерял 30 млрд евро из-за «дизельного скандала»
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Обновлено вчера в 09:15
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Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
Обновлено вчера в 19:33
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Обновлено вчера в 21:02
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Тайваньская компания Asus анонсировала презентацию нового смартфона ZenPhone 6. Мероприятие состоится 16 мая в испанской Валенсии.
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Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
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