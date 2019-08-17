Футбол
Азар может пропустить первый матч сезона из-за травмыBookmaker-ratings.ru вчера в 09:41
Новичок мадридского «Реала» Эден Азар может пропустить первый матч своего клуба в новом сезоне. Как сообщает пресс-служба мадридцев, Азар получил травму на тренировке. У 28-летнего игрока диагностировали мышечное повреждение правого бедра.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Армия и оружие
В National Interest сравнили бомбардировщики Ту-160 и B-1B
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета
Обновлено 15 августа в 15:02
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Жительница Канады Трейси Френч рассказала зарубежным СМИ, как в течение нескольких лет принимала признак развития рака кожи за обычный прыщик.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа
Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Космос
Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Игры
Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры
На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Теннис
Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, обыграв соотечественника Андрея Рублева.
Обновлено в 01:01
Политика
В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина
В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Политика
ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев
Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа
Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Происшествия
При взрыве в ресторане Китая погибли четыре человека
В Китае четыре человека погибли и 16 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в ресторане.
Обновлено в 00:18
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено вчера в 18:41
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Футбол
В «Баварии» подтвердили аренду Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии
Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:54
Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Технологии
Россиян научили защищаться от кибермошенников
В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.
Обновлено вчера в 14:14