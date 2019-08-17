Футбол

Азар может пропустить первый матч сезона из-за травмыBookmaker-ratings.ru вчера в 09:41

Новичок мадридского «Реала» Эден Азар может пропустить первый матч своего клуба в новом сезоне. Как сообщает пресс-служба мадридцев, Азар получил травму на тренировке. У 28-летнего игрока диагностировали мышечное повреждение правого бедра.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Азар может пропустить из-за травмы 3-4 недели

Sport24.ruвчера в 18:14

Стали известны сроки восстановления Азара

Матч ТВвчера в 10:23

Стали известны сроки восстановления Азара

Sportbox.RUвчера в 10:23

Азар сможет вернуться на поле через 3-4 недели

Sport.ruвчера в 10:59

Стали известны примерные сроки восстановления Азара

Чемпионатвчера в 09:58

Азар может пропустить 3-4 недели из-за травмы

Sports.ruвчера в 09:26

Азар не сыграет против «Сельты» из-за травмы

Спорт-Экспрессвчера в 08:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Армия и оружие

В National Interest сравнили бомбардировщики Ту-160 и B-1B

Обновлено вчера в 07:31
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено вчера в 12:56
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:09
Авто

Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия

Командир экипажа А321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено 15 августа в 15:02
Здоровье

Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга

Жительница Канады Трейси Френч рассказала зарубежным СМИ, как в течение нескольких лет принимала признак развития рака кожи за обычный прыщик.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти

Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол

Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»

Обновлено вчера в 15:35
Общество

Мэрия Москвы не согласовала массовые пикеты в центре Москвы 17 августа

Несмотря на отказ властей, заявители все равно решили провести одиночные пикеты по намеченному маршруту.
Обновлено 15 августа в 10:05
Космос

Роскосмос разработал способ сделать спутники «невидимыми»

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России

В Германии дислоцированы больше всего американских военных в Европе — в общей сложности 35 тысяч.
Обновлено вчера в 19:14
Игры

Ремастеры Commandos 2 и Praetorians получили первые трейлеры

На фоне ожидаемой выставки Gamescom, которая состоится в Кельне с 20 по 24 августа, представители компании Kalypso Media анонсировали свое посещение выставки с презентаций двух новых видеоигр под названиеми Commandos 2 HD Remaster и Praetorians HD Remaster.
Обновлено вчера в 22:52
Теннис

Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, обыграв соотечественника Андрея Рублева.
Обновлено в 01:01
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Происшествия

В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле

Обновлено вчера в 23:58
Политика

ФСБ раскрыла число приехавших работать в Россию иностранцев

Пограничная служба ФСБ России впервые за 20 лет опубликовала данные о трудовых мигрантах, приехавших в Россию на заработки.
Обновлено вчера в 05:46
Политика

Во Франции призвали наладить отношения с Россией раньше Трампа

Франции необходимо восстанавливать отношения с Россией, не дожидаясь пока президент США Дональд Трамп сделает это в обход интересов Европы, заявил бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин.
Обновлено в 00:20
Происшествия

При взрыве в ресторане Китая погибли четыре человека

В Китае четыре человека погибли и 16 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва в ресторане.
Обновлено в 00:18
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено вчера в 07:45
Наука

Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам

Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия

В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровозика

Обновлено вчера в 18:41
Театры

Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова

Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено вчера в 10:36
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании

Обновлено вчера в 18:49
Кино

Фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих в России

Обновлено в 00:49
Футбол

В «Баварии» подтвердили аренду Коутиньо у «Барселоны»

Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Бывший владелец футбольного клуба «Кубань» получил 9 лет колонии

Суд признал виновным бывшего владельца футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана в мошенничестве.
Обновлено вчера в 11:54
Общество

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек.
Обновлено вчера в 16:40
Общество

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Авто

Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Технологии

Россиян научили защищаться от кибермошенников

В последнее время участились случаи, когда приложение «Яндекс.Такси» списывает деньги с карт пользователей за поездки, которые они не совершали.
Обновлено вчера в 14:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер мадридского «Реала» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное