Новичок мадридского «Реала» Эден Азар может пропустить первый матч своего клуба в новом сезоне. Как сообщает пресс-служба мадридцев, Азар получил травму на тренировке. У 28-летнего игрока диагностировали мышечное повреждение правого бедра.

Азар может пропустить первый матч сезона из-за травмы

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